Konzulát v Jeruzalémě nestačí, vzkázal Izrael Česku a světu

13:46 , aktualizováno 13:46

Pokud v Jeruzalémě nemáte ambasádu, nemůžete si v něm otevřít ani honorární konzulát, vzkázal Izrael světu. Informoval o tom deník The Times of Israel s tím, že se zákaz týká především Česka a Austrálie, které to měly v plánu. České ministerstvo zahraničí však tvrdí, že změna pravidel na diskuzi o stěhování ambasády z Tel Avivu nemá vliv.