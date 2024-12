Izrael udeřil na letiště v Saná. Odveta za útoky povstalců, vzkázal opět

Sledujeme online 20:57

Izrael zaútočil na mezinárodní letiště v hlavním městě Saná v Jemenu. Napsal to deník Haarec s odvoláním na představitele izraelské armády. Pod palbu se dostal i šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Oznámil to na síti X. Izraelské vojsko podle svého vyjádření zaměřilo údery na cíle Húsíů na západním pobřeží Jemenu a hluboko v jemenském vnitrozemí.