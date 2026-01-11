Izrael je ve stavu vysoké pohotovosti kvůli možnosti, že by USA zasáhly v Íránu

Americký prezident Donald Trump v posledních dnech opakovaně pohrozil intervencí a varoval Teherán, aby proti demonstrantům nepoužil násilí. V sobotu řekl, že Spojené státy jsou „připravené pomoci“. Americká média tentýž den s odvoláním na anonymní úředníky uvedla, že Trump dostal vojenské možnosti útoku na Írán, ale že se ještě nerozhodl.
O možnosti amerického zásahu v této blízkovýchodní zemi v sobotu v telefonickém rozhovoru mluvili také izraelský premiér Benjamin Netanjahu a ministr zahraničí USA Marco Rubio, uvedl jeden ze zdrojů.
Reuters poznamenává, že zdroje neuvedly, co v praxi znamená vysoká pohotovost izraelských sil. Izrael a Írán proti sobě loni v červnu vedly dvanáctidenní válku.
Útok by vedl k odvetě Teheránu proti Izraeli
Írán v reakci Spojené státy před možným útokem varoval. Předseda parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf poslancům řekl, že by Teherán reagoval odvetou na „legitimní cíle“, jako je Izrael a také americké vojenské základny.
Postoj k USA dali najevo i poslanci, kteří na zasedání parlamentu podle agentury AP skandovali „Smrt Americe“.
Podle údajů neziskové organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA) už si násilnosti provázející celostátní demonstrace proti íránskému režimu vyžádaly nejméně 116 mrtvých a přes 2600 zadržených.
Protesty, které jsou za poslední tři roky jedny z největších, zahájili 28. prosince v Teheránu obchodníci rozhořčení poklesem hodnoty íránské měny rijál. Postupně se k nim přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů. Demonstrace se pak změnily v protivládní.
7. ledna 2026