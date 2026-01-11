Izrael je ve stavu vysoké pohotovosti kvůli možnosti, že by USA zasáhly v Íránu

Autor: ,
Sledujeme online   7:59aktualizováno  8:08
Izrael je ve stavu vysoké pohotovosti kvůli možnosti, že by Spojené státy zasáhly v Íránu, kde se konají největší protivládní demonstrace za několik let. Napsala to v neděli agentura Reuters, která se odvolává na tři izraelské zdroje obeznámené se situací. Teherán pak varoval, že jakýkoliv útok by vedl k íránské odvetě proti Izraeli a proti americkým základnám v regionu.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: ČTK

Americký prezident Donald Trump v posledních dnech opakovaně pohrozil intervencí a varoval Teherán, aby proti demonstrantům nepoužil násilí. V sobotu řekl, že Spojené státy jsou „připravené pomoci“. Americká média tentýž den s odvoláním na anonymní úředníky uvedla, že Trump dostal vojenské možnosti útoku na Írán, ale že se ještě nerozhodl.

O možnosti amerického zásahu v této blízkovýchodní zemi v sobotu v telefonickém rozhovoru mluvili také izraelský premiér Benjamin Netanjahu a ministr zahraničí USA Marco Rubio, uvedl jeden ze zdrojů.

Reuters poznamenává, že zdroje neuvedly, co v praxi znamená vysoká pohotovost izraelských sil. Izrael a Írán proti sobě loni v červnu vedly dvanáctidenní válku.

Útok by vedl k odvetě Teheránu proti Izraeli

Írán v reakci Spojené státy před možným útokem varoval. Předseda parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf poslancům řekl, že by Teherán reagoval odvetou na „legitimní cíle“, jako je Izrael a také americké vojenské základny.

Postoj k USA dali najevo i poslanci, kteří na zasedání parlamentu podle agentury AP skandovali „Smrt Americe“.

Podle údajů neziskové organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA) už si násilnosti provázející celostátní demonstrace proti íránskému režimu vyžádaly nejméně 116 mrtvých a přes 2600 zadržených.

Protesty, které jsou za poslední tři roky jedny z největších, zahájili 28. prosince v Teheránu obchodníci rozhořčení poklesem hodnoty íránské měny rijál. Postupně se k nim přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů. Demonstrace se pak změnily v protivládní.

7. ledna 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

Zajali jsme Madura, oznámil Trump. USA udeřily v Caracasu, Venezuela bouří

Spojené státy zaútočily na Venezuelu. (2. ledna 2026)

Spojené státy v sobotu zaútočily na Venezuelu, v hlavním městě Caracas se ozývaly výbuchy. Prezident Donald Trump oznámil, že tamní autoritářský vůdce Nicolás Maduro byl spolu se svou manželkou...

Izrael je ve stavu vysoké pohotovosti kvůli možnosti, že by USA zasáhly v Íránu

Sledujeme online
Izraelští vojáci na základně u hranic s Pásmem Gazy (5. května 2024)

Izrael je ve stavu vysoké pohotovosti kvůli možnosti, že by Spojené státy zasáhly v Íránu, kde se konají největší protivládní demonstrace za několik let. Napsala to v neděli agentura Reuters, která...

11. ledna 2026  7:59,  aktualizováno  8:08

Maduro přes právníky vzkázal, že jsou s manželkou v pořádku. Jsme bojovníci, sdělil

Americká policie převáží venezuelského vládce Nicoláse Madura k soudu v New...

Venezuelský exprezident Nicolás Maduro, který je s manželkou Ciliou Floresovou od minulé soboty v newyorské vazbě, přes své právníky vzkázal, že jsou oba v pořádku a že jsou bojovníci. Informovala o...

11. ledna 2026  7:23

Krásná Palestinka s AK-47 okouzlila svět. Kvůli teroru podstoupila šest plastik

Lajla Chálidová, jedna z osob zapojených do únosu letadla Boeing společnosti...

Vypadá, jako kdyby ten kalašnikov dostala do ruky nedopatřením. Její snímek se pro revolučně naladěnou mládež na Západě stal symbolem palestinského odporu, pro zbytek světa terorismu. Příběh krásné...

11. ledna 2026

Když se kývou lustry a třese se celá postel. Zemětřesení v Česku přibývá, loni i na jihu

Premium
Měřící stanice ve Studenci na Sokolovsku (na snímku z 24. května 2018) je...

Nový rok 2026, 18. hodina. Lidé relaxují po silvestrovské noci. Ozve se rána, jako by někdo vypálil obří ohňostroj. Země se zhoupne, cinkají skleničky, kývou se lustry a psi štěkají. V Lubech a Novém...

11. ledna 2026

Do Británie ne! velí Emiráty studentům. Obávají se vlivu radikálních islamistů

Premium
ilustrační snímek

Studenti ze Spojených arabských emirátů (SAE) přijdou o financování na britských univerzitách. Úřady v jejich zemi se totiž obávají, že by se mohli radikalizovat pod vlivem extremistů z Muslimského...

11. ledna 2026

Na 80 hasičů už hodiny zachraňuje zraněného muže v jeskyni. Vyprostí ho až ráno

V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji zachraňují hasiči...

V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji hasiči provádějí náročnou záchrannou akci. Snaží se dostat k muži, který zůstal zraněný hluboko pod zemí. Se záchranáři komunikuje. Zásah...

10. ledna 2026  14:48,  aktualizováno  23:03

Pahlaví burcuje Íránce k dalším protestům. Ochráníme národní zájmy, hrozí armáda

Rezá Pahlaví (18. února 2025)

Íránská armáda v sobotu prohlásila, že bude chránit národní zájmy země, strategickou infrastrukturu a veřejný majetek, zatímco v zemi pokračují rozsáhlé protivládní protesty a trvá přerušení...

10. ledna 2026  12:08,  aktualizováno  21:07

V Trutnově hořela neobydlená budova, škoda je asi 15 milionů korun

Zásah hasičů u hořící budovy v Trutnově komplikoval mráz a uzavřeli silnici....

V Trutnově v Polské ulici v městské části Poříčí v noci na sobotu hořela neobývaná budova, jeden zasahující hasič utrpěl lehké zranění. Vyšetřovatelé po odpoledním průzkumu místa požáru navýšili...

10. ledna 2026  8:07,  aktualizováno  20:54

Na sítích se šíří video driftujících policistů. Jejich jednání bude řešit odbor

Driftující policie na sněhu

Na sociálních sítích se objevilo video, na kterém je vidět driftující policejní auto v Praze poblíž strahovského stadionu. Samotná policie přitom driftařům rozdává pokuty za desítky tisíc korun.

10. ledna 2026  20:11

Sestry chtěly společnou svatbu, teď slaví 50 let po boku stejných mužů

Premium
Eva Záklasníková s manželem Jindřichem drží svatební fotku z ledna 1976.

Dvě sestry, dva příběhy lásky a jedna společná svatba. Hana Tandlerová a Eva Záklasníková společně do manželství se svými partnery vstupovaly ve stejnou chvíli, a to 10. ledna 1976 na liberecké...

10. ledna 2026

Na návštěvě u Stalina: „Je to tak, jak to je.“ V Gruzii sovětského vůdce stále oslavují

Premium
Nad rozpadajícím se rodným domkem Josifa Vissarionoviče Džugašviliho před jeho...

Od našeho spolupracovníka v Gruzii Kdopak se to narodil v té roztomilé chaloupce mezi sloupy? Byl to jeden z nejmasovějších vrahů dějin, sovětský diktátor Josif Vissarionovič Stalin, a stalo se to 18. prosince 1878 v Gori, které dnes...

10. ledna 2026

Desítky tisíc dětí jsou na antidepresivech. Pomoci mají nové týmy i rady od inspekce

ilustrační snímek

Více než polovina českých deváťáků se necítí dobře. Duševních problémů mezi dětmi a dospívajícími dramaticky přibývá. Podle České školní inspekce by žákům měli více pomáhat učitelé a další dospělí ve...

10. ledna 2026  19:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.