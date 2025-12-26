Izrael jako první stát na světě uznal nezávislost od Somálska odtrženého Somalilandu

Krok Izraele mezitím odmítli ministři zahraničí Egypta, Somálska, Džibutska a Turecka.
PODROBNOSTI PŘIPRAVUJEME...
Etiopie vykročila k Rudému moři. Somaliland vyhlíží uznání nezávislosti
Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...
Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...
Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...
Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...
Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...
Český premiér Andrej Babiš v pátek telefonoval s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, oznámil to na sociální síti X. Podle Babiše probrali válku, migraci, regionální uskupení čtyř středoevropských...
Spojené státy podnikly na severozápadě Nigérie četné údery proti teroristům z organizace Islámský stát (IS). Oznámil to americký prezident Donald Trump, podle něhož Američané útočili v odvetě za...
Ve věku 63 let zemřel někdejší známý přerovský exekutor Tomáš Vrána. Významná postava českých exekucí skončila v byznysu před zhruba deseti lety po tlaku veřejnosti.
Dva životy si v pátek vyžádal útok Palestince, který na severu Izraele najel do davu lidí, přejel jednoho muže a pak ubodal mladou ženu. S odvoláním na izraelskou policii to napsala agentura AP....
Prosím Vojtíkovi o pomoc, ať překoná svoji těžkou nemoc a uzdraví se. Modlíme se pro naši nemocnou babičku. Pomoz s uzdravením mého manžela z rakoviny, oroduj za něj. To jsou poslední ručně psané...
Poškozené trakční vedení v pátek zkomplikovalo provoz na hlavním nádraží v Praze. Vlaky dopoledne zhruba půlhodinu nejezdily do Libně, Vysočan a Holešovic, směrem do Vršovic a na Smíchov byla doprava...
Rusko podle prezidenta Vladimira Putina jedná se Spojenými státy o společné správě Záporožské jaderné elektrárny bez účasti Ukrajiny. Uvedl to na setkání se zástupci podniků, informoval o tom portál...
Miroslav Vladyka jako Petr Máchal a Sagvan Tofi coby čert Janek. I tak mohlo vypadat obsazení pohádky S čerty nejsou žerty. Zajímavostí je ale mnohem víc.
Šestapadesátiletého muže, kterého na Štědrý den policie zadržela v souvislostí s násilnou smrtí muže ve Vratimově na Ostravsku, ve čtvrtek vyšetřovatel obvinil z vraždy, o den později ho soud poslal...
Ledovou vodu ve Vltavě si v pátek na Slovanském ostrově v Praze při 79. ročníku Memoriálu Alfreda Nikodéma užilo 330 otužilců. Nejmladším plavcem byl letos třináctiletý Vojtěch Kočina, tím nejstarším...
V Kamenici u Prahy v pátek ráno hasiči zasahovali u požáru bytu ve třetím patře domu, zachránili z něj tři lidi. Ženu s popáleninami ve vážném stavu převezli záchranáři do nemocnice letecky, do...
Bývalý prezident Miloš Zeman vystoupil v pátek s vánočním projevem. Kritizoval v něm vládu Petra Fialy, kterou označil za amatérskou. Zmínil také, že prezident má právo nepřijmout návrh na jmenování...