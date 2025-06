Tuňák, fazole, kukuřice, rajčatový protlak anebo nejrůznější masové směsi v konzervách a plechovkách jsou v USA nejčastěji prodávané potraviny. Jejich cenovou dostupnost ale do budoucna ohrožují...

Čtyřicetiletý motorkář přišel o život v neděli při dopravní nehodě u Chlumce nad Cidlinou na Královéhradecku. Patrně nedodržel bezpečnou vzdálenost a narazil do motocyklu, jehož řidič chtěl odbočovat...

Překvapivou „celebritou“ jubilejního 30. ročníku festivalu Rock for People v Hradci Králové se stal fanoušek, kterému při koncertu Linkin Park zpěvačka Emily Armstrong oholila vlasy. Lidé se s...

Žádné divoké taneční moshpity pod pódiem ani crowd surfing, tedy surfování na rukou fanoušků. Přesto narozeninový koncert Guns N’ Roses byl na závěrečném dni festivalu Rock for People v Hradci...

Letectvo USA přesouvá přes Atlantik obry určené k doplňování paliva ve vzduchu

Americké letectvo hromadně přesouvá přes Atlantik letadla KC-135 a KC-46, určená pro doplňování paliva dalších letounů ve vzduchu. V pondělí to uvedl portál Times of Israel, podle kterého by krok...