Záchranáři původně informovali o 14 raněných poté, co Írán v sobotu večer zahájil nový útok raketami a drony na Izrael. Jedna íránská raketa zasáhla dvoupatrový dům ve městě Tamra, ležícím východně od Haify. Město je obývané izraelskými Araby, kteří si podle portálu The Times of Israel (ToI) stěžují na nedostatek krytů.

Mezi oběť zásahu obytné budovy v Bat Jam jsou dvě ženy ve věku 80 a 69 let a desetiletý chlapec, uvedla dříve zdravotnická služba Magen David Adom. Místní média odhadují, že asi 35 lidí se pohřešuje. Záchranáři závodí s časem, aby pohřešované vyprostili z trosek, protože panují obavy, že by se budova mohla zřítit, napsal ToI. Ve městě Rechovot, které také leží v centrálním Izraeli, záchranáři vyprošťují z trosek muže, který útok přežil, dodal portál s odvoláním na mluvčí Magen David Adom.

Írán v sobotu večer zahájil nový raketový útok na Izrael, oznámila íránská státní televize. Izraelská armáda útok vzápětí potvrdila. Na více místech se v Izraeli rozezněly výstražné sirény, aby se lidé schovali do krytů. Izraelské letectvo podle ToI současně podniklo nálety na vojenské cíle v Teheránu.

Terčem náletu se stalo íránské ministerstvo obrany, jedna z jeho budov byla lehce poškozena, uvedla íránská agentura Tasnim. Samo ministerstvo se nevyjádřilo.

Terčem íránských raker se stala podle serveru BBC News rafinérie v Haifě. Íránské revoluční gardy podle agentury Reuters tvrdí, že se útoky zaměřily na zařízení zásobující palivem izraelské letectvo.

Polooficiální íránská tisková agentura Tasnim uvedla, že Írán částečně pozastavil produkci na největším plynovém poli na světě poté, co zde izraelský útok v sobotu způsobil požár. Pole Jižní Pars, které se nachází na jihu země, je zdrojem většiny plynu produkovaného v Íránu. Obavy z možného narušení vývozu ropy z regionu již v pátek zvýšily ceny ropy o devět procent, přestože Izrael první den útoků íránskou ropu a plyn ušetřil, napsal Reuters.

Izrael zahájil útok na Írán v pátek časně ráno, zdůvodnil to obavami, že Teherán vyvíjí jadernou zbraň. V sobotu v úderech na islámskou republiku pokračoval. Cílem se podle Íránu staly sklady ropy u Teheránu. Úřady ale tvrdí, že mají situaci pod kontrolou. Íránské ministerstvo ropného průmyslu také varovalo média, aby bez úředního povolení nepublikovala zprávy, fotografie ani videa o potenciálních útocích nebo incidentech týkajících se íránských ropných zařízení, uvedla agentura Reuters.

Páteční izraelský útok na Írán je zřejmě nejrozsáhlejší od války islámské republiky s Irákem v 80. letech minulého století. Šéf íránské diplomacie Abbás Arakčí útok označil za vyhlášení války a íránský duchovní vůdce Alí Chameneí Izraeli pohrozil tvrdou odplatou. Izrael tvrdí, že musí Teheránu zabránit ve výrobě jaderných zbraní.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že páteční údery cílily na íránské jaderné vědce pracující na výrobě atomové bomby, na íránská jaderná zařízení i na balistický program. Írán dlouhodobě pracuje na obohacování uranu, ale odmítá, že jeho cílem je vyrobit atomovou bombu.