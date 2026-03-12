Na Írán jsme zaútočili bez jasného plánu na změnu režimu, říkají izraelští činitelé

Tereza Jiránková
  16:41
Podle několika zdrojů z prostředí izraelských bezpečnostních složek nemá země realistický plán týkající se Íránu. Představa, že v zemi dojde po útoku k povstání tamních obyvatel a změně režimu, byla podle nich spíše zbožným přáním než předpokladem založeným na konkrétních zpravodajských informacích. Jako klíčový se proto nyní jeví především zisk zásob íránského uranu.
Billboard v Tel Avivu vyjadřující dík Donaldu Trumpovi (12. března 2026)

Billboard v Tel Avivu vyjadřující dík Donaldu Trumpovi (12. března 2026) | foto: Reuters

Transparent zobrazující nového íránského nejvyššího vůdce Modžtábu Chameneího...
Chameneí v prohlášení vyzval k uzavření Hormuzu. Bojuje o život, spekuluje se
Dobal Trump (11. března 2026)
Žena drží plakáty s ajatolláhem Modžtabou Chameneím během demonstrace na jeho...
32 fotografií

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a americký prezident Donald Trump přitom zahájili válku výzvami ke změně režimu, čímž konflikt okamžitě proměnili v existenční boj pro íránské vládce. Podle současných i bývalých izraelských expertů z oblasti obrany a zpravodajských služeb však toto očekávání nebylo realistické.

„Měli jsme plán na zničení balistických raket, vypořádání se s jadernými zařízeními a věděli jsme, jakým způsobem zasáhnout vojenský průmysl v Íránu. Ale nikdy jsem neslyšel, že bychom tušili, jak ze vzduchu provést změnu režimu,“ uvedl jeden ze zdrojů, člen izraelské rozvědky pro deník The Guardian, který se zástupci izraelské bezpečnosti mluvil.

Íránskému režimu zatím kolaps nehrozí, upozorňují americké rozvědky

„Nemůžeme se dostat do hlav devadesáti milionů lidí žijících v Íránu. Jak bychom tedy mohli vědět, zda vyjdou do ulic? Jen v to doufáme,“ dodává zdroj. Ani po dvou týdnech probíhající války se totiž neobjevily v Íránu známky dlouhodobějších masových protestů.

Podle bývalé představitelky zpravodajské služby Mosad Simy Šineové bylo od začátku nepravděpodobné, že by během takové války došlo mezi Íránci k povstání proti jejich vlastnímu režimu. „Patřím k těm, kteří si nemyslí, že změna režimu může nastat bombardováním zvenčí,“ řekla Šineová. Nevylučuje však, že až dlouhodobé bezpečnostní a ekonomické dopady bombardování by mohly potenciálně vést k pádu vlády.

Ani velká ofenziva íránský režim nepoloží, opozice se moci nechopí, varovala analýza

Někteří experti se domnívají, že Donald Trump do války šel naplno i proto, že byl povzbuzen svým předchozím úspěchem ve Venezuele. Tam byl v ledu roku 2025 zadržen prezident Nicolás Maduro a nahrazen více proamerickou političkou Delcy Rodríguezovou, která se v zemi ujala vedení.

Riskantní mise na zabavení uranu?

Pro Izrael a USA se nyní otázka úspěchu stáčí spíše k vlastnictví obohaceného uranu, kterého se v Íránu podle informací nachází okolo 440 kilogramů. Takové množství by přitom stačilo na výrobu více než deseti jaderných hlavic a pro spojence je tak klíčové, aby byl Írán uranu zbaven.

Následky „černého deště“ po útocích na Teherán (10. března 2026)
Tryzna v Teheránu (11. března 2026)
Tryzna v Teheránu (11. března 2026)
Nedaleko mezinárodního letiště v Dubaji dopadly dva íránské drony. (11. března 2026)
289 fotografií

„Musíme se dostat do situace, kdy tento materiál bude buď mimo Írán, nebo bude u moci režim, u kterého máme jistotu, že uran zabezpečí a nebude zneužívat,“ řekl jeden z bývalých vysoce postavených představitelů izraelských zpravodajských služeb.

Držba zásob uranu je pro Írán navíc jeho nejsilnější „zbraní“, která výrazně zlepšuje jeho vyjednávací pozici. Pokud by se tak USA a Izraeli materiál získat nepodařilo, sebevědomí íránských představitelů společně s hrozbou pro region i zbytek světa by dále narůstalo.

VIDEO: USA decimují íránské letectvo, ukázaly bombardování letiště

Bez zisku uranu se podle Joaba Rosenberga, bývalého zástupce šéfa výzkumné divize izraelské vojenské rozvědky, nikdy nebude dát hovořit o vítězství. „Jakkoli režim bombardováním oslabíme, pokud bude držet zásoby uranu, naše vítězství se brzo změní v porážku,“ míní Rosenberg.

USA podle deníku The Guardian údajně zvažují vyslání vojáků na vysoce riskantní misi, jejíž cílem má být právě zajištění uranu. Před válkou se také diskutovalo o návrzích, aby Írán obohacený uran předal jiné zemi.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Do íránské války se chystá vstoupit další jaderná mocnost. Má spojenecké závazky

Pákistánský armádní tank stojí na pákistánsko-afghánské hranici v Chamanu. (27....

Blízký východ balancuje na hraně eskalace nynějšího konfliktu. Pákistán poprvé otevřeně připustil, že by mohl vstoupit do války proti Íránu. Ministr zahraničí Išak Dar varoval Teherán, že v případě...

V kauze Epstein vydali dokumenty týkající se obvinění Trumpa ze zneužití nezletilé

Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince...

Americké ministerstvo spravedlnosti ve spisech o sexuálním predátorovi Jeffreym Epsteinovi zveřejnilo dokumenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) související s obviněním, že prezident Donald...

Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže,...

V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...

Na Írán jsme zaútočili bez jasného plánu na změnu režimu, říkají izraelští činitelé

Billboard v Tel Avivu vyjadřující dík Donaldu Trumpovi (12. března 2026)

Podle několika zdrojů z prostředí izraelských bezpečnostních složek nemá země realistický plán týkající se Íránu. Představa, že v zemi dojde po útoku k povstání tamních obyvatel a změně režimu, byla...

12. března 2026  16:41

Jste samozvanci! Rozpolcené Vážany se hádají kvůli odtržení od Kroměříže

Obyvatelé kroměřížské místní části Vážany debatovali o odtržení od Kroměříže....

Narvaný sál hostince U Klimešů, překřikování a planoucí emoce. Veřejné setkání obyvatel kroměřížské místní části Vážany, kteří se sešli kvůli úvahám o odtržení od města, trvalo hodně přes dvě hodiny...

12. března 2026  16:34

Trumpovi to vysvětlíme, opáčil Babiš na dotaz k výši výdajů na obranu

Premiér Andrej Babiš ve Sněmovně (3. března 2026)

„Budeme plnit naše závazky v NATO,“ prohlásil ve Sněmovně premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Na plnění závazků České republiky v Severoatlantické alianci a na výši výdajů na obranu, které se...

12. března 2026  13:55,  aktualizováno  16:20

Babiš s tlakoměrem i odhalení rizikových znamének. Na vládě uspořádali Den zdraví

Den zdraví na Úřadu vlády, který byl připraven pro zaměstnance jako možnost...

Na Úřad vlády ve čtvrtek zavítaly týmy odborníků z celé škály medicínských odvětví. V rámci Dne zdraví se zde snažily zaměstnance Strakovy akademie přimět k větší a preciznější prevenci. Podle...

12. března 2026  16:20

Hvězda seriálů Koruna a Akta X má práci v řetězci. Bude ředitelkou komplimentů

Gillian Anderson jako šéfka komplimentů v M&S

Hvězda seriálů Akta X, Koruna nebo Sexuální výchova Gillian Anderson má na vizitce novou funkci. Stala se vůbec první Chief Compliments Officer (CCO) britského řetězce Marks & Spencer. Než ale...

12. března 2026  16:18

Velvyslanec USA kritizuje Česko za výdaje na obranu. Každý musí nést svůj díl, říká

Americký velvyslanec při NATO Matthew Whittaker. (17. června 2025)

Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker se na sociálních sítích opřel do České republiky za to, že výdaje na obranu nedosahují ani zdaleka pěti procent, které podle něj současná bezpečnostní...

12. března 2026  15:47,  aktualizováno  16:13

Pražský hrad jako unikátní divočina, vědci našli v zahradách i dosud neznámý druh

V zahradách Pražského hradu žije více než 40 druhů ptáků, 220 druhů hmyzu, 700...

Pražský hrad není jen sídlem prezidentů, ale také unikátní přírodní lokalitou uprostřed metropole. Právě dokončený průzkum týmu biologů zmapoval v areálu stovky druhů živočichů a rostlin, včetně vědě...

12. března 2026  16:12

Přes 150 psů v množírně na Příbramsku. Manželům hrozí až čtyři roky vězení

ilustrační snímek

Policisté ve čtvrtek obvinili manželský pár, který v domě ve Vranovicích na Příbramsku provozoval množírnu psů. V nevhodných podmínkách podle kriminalistů choval více než 150 psů malých plemen....

11. března 2026  15:34,  aktualizováno  12. 3. 16:01

Toto je desítka nejbohatších lidí planety. Musk míří k bilionovému rekordu

Elon Musk na mítinku Donalda Trumpa ve městě Butler (5. října 2024)

Elitní klub lidí s majetkem přesahujícím 100 miliard dolarů je letos nejpočetnější v historii. Podle žebříčku Forbes do něj nově patří 20 lidí, které dohromady drží 3,8 bilionu dolarů, tedy zhruba...

12. března 2026

Otřesní moderátoři mi zkrátili život, svěřuje se před Českým lvem režisér Čech

Premium
Režisér Michael Čech

Televizní režisér Michael Čech je ostřílený matador, pod jehož taktovkou vznikají a vznikaly pořady jako Všechnopárty, Na lovu či Česko hledá SuperStar. A stejně jako v minulých letech bude i letos...

12. března 2026

Policisté vyšetřují útulek Bouchalka. Veřejný tlak teď může uškodit, říkají

Šest štěňat našel za vraty muž z Kladna. Strážníci zvířata převezli do útulku

Praktiky útulku Bouchalka, který funguje v Buštěhradu na Kladensku, vyšetřují kriminalisté. V případu prověřují podezření na týrání zvířat. Nikdo zatím není stíhaný. Útulek je soukromý, jeho...

12. března 2026  15:22

Chameneí v prohlášení vyzval k uzavření Hormuzu. Bojuje o život, spekuluje se

Sledujeme online
Chameneí v prohlášení vyzval k uzavření Hormuzu. Bojuje o život, spekuluje se

Nový íránský nejvyšší duchovní Modžtaba Chameneí vydal první prohlášení od svého nedělního zvolení. Text vyzývající k uzavření Hormuzského průlivu přečetl moderátor státní televize.

12. března 2026  14:47,  aktualizováno  15:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.