Izraelská armáda zvýšila kvůli Íránu pohotovost a zintenzivnila přípravy

  19:54aktualizováno  20:04
Izrael zvýšil stupeň pohotovosti své armády a zintenzivnil vojenské přípravy uprostřed rostoucích náznaků, že spolu s USA v nadcházejících dnech zaútočí na Írán. Uvádí to stanice CNN Arabic s odkazem na své zdroje. USA v posledních dnech zvyšují svou vojenskou sílu na Blízkém východě, a to navzdory pokračujícím jednáním s Íránem.
Izraelské armádní síly v Nábulusu na Západním břehu Jordánu. (11. února 2026)

Izraelské armádní síly v Nábulusu na Západním břehu Jordánu. (11. února 2026)

Největší americká letadlová loď USS Gerald R. Ford míří k venezuelským břehům....
Americký prezident Donald Trump. (3. února 2026)
Bombardér B-2 Spirit
Nejvyšší duchovní vůdce Íránu Alí Chameneí. (17. února 2026)
Podle dvou zdrojů CNN Arabic, z nichž jeden je armádní úředník, má Izrael už několik týdnů pochybnosti ohledně americko-íránských jaderných jednání a zrychluje své operační a obranné plánování.

Jeden ze zdrojů uvedl, že potenciální útok, pokud by ho schválil americký prezident Donald Trump, by zřejmě překročil rozsah dvanáctidenní války z loňského června, a zahrnoval by koordinované údery USA a Izraele.

Až 800 úderů za den. USA shromažďují u Íránu drtivou sílu, boje mohou trvat týdny

Zdroje dodaly, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu tento týden uspořádal několik zvláštních bezpečnostních konzultací, aby posoudil připravenost armády. „Jsme mnohem blíž k zahájení útoku,“ řekl ve středu někdejší šéf izraelské vojenské rozvědky Amos Yadlin stanici Kanál 12.

Izraelský portál Ynet ve středu uvedl, že také bezpečnostní a záchranné složky v zemi jsou v nejvyšší pohotovosti. Izraelské velení podle webu očekává, že na stranu Íránu se v případě bojů připojí jemenští povstalci Húsíové a možná také libanonské teroristické hnutí Hizballáh.

Stanice Al-Džazíra ve středu citovala diplomatický zdroj, podle něhož mají Američané dojem, že Írán dohodu záměrně zdržuje a „jejich trpělivost s íránskými průtahy může dojít mnohem rychleji, než si Teherán myslí.“

Izrael podle Ynetu vychází z předpokladu, že Írán na něho odpálí rakety i za předpokladu, že se jeho armáda potenciálních amerických úderů proti Teheránu nezúčastní. V důsledku toho izraelská vláda instruovala záchranné složky a civilní obranu k přípravě na válku.

„Procházíme těžkými časy tváří v tvář Íránu. Vláda i veřejnost se připravují na jakýkoli scénář konfrontace,“ prohlásil ve středu šéf izraelského parlamentního Výboru pro zahraniční věci a obranu Boaz Bismuth.

Trump opět hrozí Íránu. Pokud nepřistoupí na jadernou dohodu, přijdou následky

Spojené státy v posledních dnech výrazně posílily svou vojenskou přítomnost na Blízkém východě. Do oblasti míří druhá letadlová loď USS Gerald R. Ford doprovázená torpédoborci. Zvýšila se i americká letecká přítomnost, v pohotovosti jsou bombardéry B-2. V oblasti se již nachází letadlová loď USS Abraham Lincoln. Jaderně poháněné plavidlo doprovázejí tři torpédoborce, s nimiž tvoří údernou skupinu.

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí po úterních jednáních s USA v Ženevě uvedl, že obě strany dosáhly shody na hlavních principech, které by mohly otevřít cestu k případné dohodě. Neznamená to však, že dohoda bude hotova brzy, konstatoval.

Írán nezničíte, varoval Chameneí. V Hormuzském průlivu cvičí revoluční gardy

Americký viceprezident J. D. Vance později uvedl, že se prezident Donald Trump velmi snaží najít řešení, ať už diplomatickou, nebo jinou cestou. I když bylo jednání dobré v tom, že se obě strany domluvily na další schůzce, Írán podle Vance nebyl ochoten uznat některé červené linie ze strany Trumpa. Ten opakovaně dává najevo, že Teherán nesmí získat jadernou zbraň. Termín dalšího jednání nebyl stanoven.

Šéf Bílého domu dříve Írán varoval před následky, pokud nebude ochoten se o svém jaderném programu dohodnout. Chce, aby se Teherán zavázal, že nebude usilovat o jaderné zbraně a vzdá se také obohacování uranu. Pokud se tak nestane, je podle něj ve hře vojenský zásah ze strany USA. Írán tvrdí, že jeho jaderný program slouží pouze mírovým účelům.

