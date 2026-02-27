Jestli chcete odjet, odjeďte dnes, vyzvala ambasáda USA v Izraeli zaměstnance

Autor: ,
  14:36
Americké velvyslanectví v Izraeli v pátek oznámilo, že část jeho personálu dostalo povolení od amerického ministerstva zahraničí opustit zemi kvůli obavám o bezpečnost. Žádné konkrétní hrozby nezmínilo. Oznámení ale přichází v době napětí mezi USA a Íránem.
Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee v Jeruzalémě (20. srpna 2025)

Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee v Jeruzalémě (20. srpna 2025) | foto: Ohad ZwigenbergAP

Letadla amerického letectva jsou seřazena na mezinárodním letišti Bena Guriona...
Americký prezident Donald Trump (19. února 2026)
Americká letadlová loď USS Gerald Ford odplouvá z přístavu na Krétě na Blízký...
Ománský ministr zahraničních věcí Sajjid Badr bin Hamad Ál Búsajdí se setkal se...
49 fotografií

„Ministerstvo zahraničí kvůli bezpečnostním rizikům povolilo odjezd z mise v Izraeli americkému vládnímu personálu, který neplní krizové úkoly, a rodinných příslušníků amerického vládního personálu,“ uvedlo americké velvyslanectví ve svém pátečním dopoledním oznámení.

Ambasáda také zmiňuje možnost, že by mohla svému personálu a rodinným příslušníkům nařídit, aby se vyhýbali některým částem Izraele a Jeruzaléma či Západnímu břehu Jordánu.

Poslední šance předejít válce. Jednání Íránu a USA přinesla pokrok, tvrdí Omán

V e-mailu, který rozeslal zaměstnancům ambasády americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee, se píše, že ministerstvo s krokem souhlasilo kvůli „přemíře opatrnosti“, napsal deník The New York Times. „Není důvod k panice,“ napsal velvyslanec.

„Lidé by měli zvážit odjezd z Izraele, dokud jsou ještě k dispozici komerční lety,“ uvedlo velvyslanectví. Huckabee v e-mailu zaměstnancům vyzval ty, kteří chtějí odcestovat z Izraele, aby tak učinili v pátek.

Letadlová loď Gerald Ford se přesouvá do bojové pozice, F-22 se rozmisťují v Izraeli

Podle něj by si zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci, kteří chtějí odcestovat, měli rezervovat let do jakékoliv destinace, odkud se pak mohou dostat do Spojených států.

Odjet mohou také lidé z velvyslanectví v Bejrútu

Podobné povolení podle agentury Reuters vydalo tento týden americké ministerstvo zahraničí i pro velvyslanectví v Bejrútu.

Deník The New York Times poukazuje na to, že americké ministerstvo zahraničí může povolit odjezd části personálu diplomatických misí a rodinných příslušníků zaměstnanců na státní náklady, pokud „si to vyžadují státní zájmy USA či existuje bezprostřední ohrožení života“.

Trump se lapil do vlastní pasti. Žene se do války, kterou nechce. A nemůže ji vyhrát

Oznámení přichází v době, kdy podle médií americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa stále zvažuje údery na Írán. Američtí představitelé současně s Íránem jednají. Poslední nepřímé rozhovory se uskutečnily v Ženevě ve čtvrtek.

I v případě, že by se Izrael přímo nezúčastnil amerických úderů na Írán, dá se podle expertů očekávat, že by na něj Írán mohl rovněž zaútočil při své vojenské odezvě.

Vstoupit do diskuse (23 příspěvků)

Nejčtenější

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Zelenskyj poprvé ukázal svůj bunkr. Sem mu volal Biden a nabízel odvoz ze země

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ukázal poprvé svůj bunkr pod...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videu, které natočil k dnešnímu čtvrtému výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině, poprvé ukázal svůj bunkr pod prezidentskou kanceláří v centru...

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa v souvislosti s kauzou Epstein

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa. (19. února 2026)

Britská policie zadržela na několik hodin králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora pro podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci. Případ bratra Karla III. souvisí s kauzou zesnulého...

Soud za deset minut rozvedl manželství expremiéra Nečase. Pár se odcizil

Jana a Petr Nečasovi před jednáním Vrchního soudu v Praze (14. září 2017)

Soud v úterý rozvedl manželství bývalého premiéra Petra Nečase (ODS) a Jany Nečasové, dříve Nagyové, někdejší ředitelky jeho sekretariátu na úřadu vlády. Na ukončení manželství se dohodli. Kvůli...

Ruská Achillova pata? Zničte most a ruská mašinerie se rozpadne, radí experti

Transsibiřská magistrála s klíčovým Krasnojarskem.

Zneškodnění jediného mostu by mohlo vést až k rozpadu ruské válečné mašinérie, předpokládají američtí bezpečnostní analytici. Kde se nachází pomyslná Achillova pata Ruska? Tolik skloňovaný Kerčský...

Brno odbylo námitku. Soud proto zrušil část územního plánu týkající se Lužánek

Existenci garáží na povrchu připomínají mimo jiné tyto dvě rampy s půlkulatou...

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil část brněnského územního plánu, která upravovala využití území za Lužánkami. Město se při pořizování nevypořádalo s podrobnými námitkami muže ze sousedství. Územní...

27. února 2026,  aktualizováno  15:43

Soud rozhodl o ukončení léčby prvního českého teroristy Baldy. Recidiva nehrozí

Krajský soud v Praze řeší kauzu penzisty Jaromíra Baldy, který zavinil nehodu...

Okresní soud v Mladé Boleslavi v pátek vyhověl návrhu na ukončení ochranné psychiatrické léčby Jaromíra Baldy, který byl v roce 2019 odsouzený na čtyři roky vězení za teroristický útok na železnici a...

27. února 2026  8:21,  aktualizováno  15:34

Poláci po válce vraždili přeživší Židy, připomněl dokument. Nacionalisté zuří

Šest Židů, zraněných během pogromu v Kielcích, se účastní hromadného pohřbu...

Dokument o vraždách Židů v poválečném Polsku vyvolal bouřlivou odezvu poté, co jej odvysílala polská veřejnoprávní televize. Pravicoví politici film ostře odsoudili, prezidentská kancelář zaútočila...

27. února 2026  15:32

Policie obvinila vojáka, který pořezal generála Hyťhu. Hrozí mu až deset let

Prezident Petr Pavel při příležitosti Dne vítězství jmenoval nové generály, 8....

Policie obvinila vojáka, který loni v září napadl nožem šéfa sekce zpravodajského zabezpečení armády Romana Hyťhu. Čelí obvinění mimo jiné z těžkého ublížení na zdraví, uvedl dozorující státní...

27. února 2026  13:37,  aktualizováno  15:23

Přijeďte a probereme všechny otázky, pozval Zelenskyj Fica na Ukrajinu

Slovenský premiér Robert Fico se v Užhorodu setkal s ukrajinským prezidentem...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pozval slovenského premiéra Roberta Fica na Ukrajinu k projednání všech existujících otázek mezi oběma zeměmi. Oznámila to ukrajinská prezidentská kancelář po...

27. února 2026  14:50,  aktualizováno  15:21

Téměř vymýcená nemoc je zpět. Kojenec dostal dvě dávky séra proti záškrtu

„Ve své sedmatřicetileté praxi jsem se nikdy nesetkal s krční formou záškrtu....

Kvůli vleklé rýmě ji vyšetřil odborník. Lékaře překvapilo, že laboratoř objevila ve vzorku z nosohltanu bakterii způsobující záškrt. Žena středního věku teď čeká v povinné izolaci na opavském...

27. února 2026  15:12

Na pražském letišti havaroval paraglidista. Spadl z deseti metrů

Na letišti Točná v Praze došlo dnes k pádu paraglidisty. Utrpěl těžká zranění.

Na letišti Točná v Praze havaroval pilot motorového paraglidu. Spadl z výšky přibližně 10 metrů, utrpěl vícečetná poranění. Letecky byl přepraven do nemocnice. Nehodu vyšetřuje policie.

27. února 2026  14:56

V lodním kontejneru na jihu Čech našli dva mrtvé, patrně nešlo o násilnou smrt

V kontejnerech, které slouží jako sklady, našli dvě mrtvoly.

Kriminalisté v Písku aktuálně vyšetřují úmrtí dvou lidí v lodním kontejneru. Ty se ve městě využívají jako sklady. Vyšetřovatel nařídil u obou zemřelých soudní pitvu. Podle dostupných informací...

27. února 2026  14:31,  aktualizováno  14:55

Řidič za jízdy vyskočil z ukradeného obytňáku, nezastavil ho ani policejní pás

Řidič za jízdy vyskočil z obytňáku a prchal

Policie na Trutnovsku minulý týden pronásledovala auto odcizené v Německu. Bílý obytňák ujížděl k polským hranicím. Řidič nedbal výzev k zastavení, proto policie použila zastavovací pás. Řidič přesto...

27. února 2026  14:47

Okamura přijde do Moravcova pořadu, ČT ho pozvala i kvůli hlasování o vydání

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) po jednání šéfů parlamentů zemí...

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura obdržel pozvání do pořadu Otázky Václava Moravce (OVM). Mluvčí hnutí SPD Lenka Čejková v pátek ráno redakci iDNES.cz potvrdila, že Okamura pozvání přijal a...

27. února 2026  9:08,  aktualizováno  14:46

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Výživné po rozvodu pro exmanžela či exmanželku. Kdo, kolik a jak dlouho platí

Ilustrační snímek

Pojem vyživovací povinnost zná většina z nás hlavně v souvislosti s alimenty na děti. Soud však může v některých případech stanovit výživné i pro exmanžela. Kromě délky manželství a dalších okolností...

27. února 2026  14:42

Jestli chcete odjet, odjeďte dnes, vyzvala ambasáda USA v Izraeli zaměstnance

Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee v Jeruzalémě (20. srpna 2025)

Americké velvyslanectví v Izraeli v pátek oznámilo, že část jeho personálu dostalo povolení od amerického ministerstva zahraničí opustit zemi kvůli obavám o bezpečnost. Žádné konkrétní hrozby...

27. února 2026  14:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.