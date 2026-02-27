Jestli chcete odjet, odjeďte dnes, vyzvala ambasáda USA v Izraeli zaměstnance

„Ministerstvo zahraničí kvůli bezpečnostním rizikům povolilo odjezd z mise v Izraeli americkému vládnímu personálu, který neplní krizové úkoly, a rodinných příslušníků amerického vládního personálu,“ uvedlo americké velvyslanectví ve svém pátečním dopoledním oznámení.
Ambasáda také zmiňuje možnost, že by mohla svému personálu a rodinným příslušníkům nařídit, aby se vyhýbali některým částem Izraele a Jeruzaléma či Západnímu břehu Jordánu.
V e-mailu, který rozeslal zaměstnancům ambasády americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee, se píše, že ministerstvo s krokem souhlasilo kvůli „přemíře opatrnosti“, napsal deník The New York Times. „Není důvod k panice,“ napsal velvyslanec.
„Lidé by měli zvážit odjezd z Izraele, dokud jsou ještě k dispozici komerční lety,“ uvedlo velvyslanectví. Huckabee v e-mailu zaměstnancům vyzval ty, kteří chtějí odcestovat z Izraele, aby tak učinili v pátek.
Podle něj by si zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci, kteří chtějí odcestovat, měli rezervovat let do jakékoliv destinace, odkud se pak mohou dostat do Spojených států.
Odjet mohou také lidé z velvyslanectví v Bejrútu
Podobné povolení podle agentury Reuters vydalo tento týden americké ministerstvo zahraničí i pro velvyslanectví v Bejrútu.
Deník The New York Times poukazuje na to, že americké ministerstvo zahraničí může povolit odjezd části personálu diplomatických misí a rodinných příslušníků zaměstnanců na státní náklady, pokud „si to vyžadují státní zájmy USA či existuje bezprostřední ohrožení života“.
Oznámení přichází v době, kdy podle médií americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa stále zvažuje údery na Írán. Američtí představitelé současně s Íránem jednají. Poslední nepřímé rozhovory se uskutečnily v Ženevě ve čtvrtek.
I v případě, že by se Izrael přímo nezúčastnil amerických úderů na Írán, dá se podle expertů očekávat, že by na něj Írán mohl rovněž zaútočil při své vojenské odezvě.