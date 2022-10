Izrael znervózňují íránské drony na Ukrajině. Bojí se, že jim bude čelit také

Rusko v bojích na Ukrajině používá drony, které se zásahem cíle samy zničí. Podle portálu The Times of Israel Izraelci bedlivě sledovali tyto útoky na Kyjev s obavami, že právě takové zbraně by byly použity při příštích válkách proti Izraeli na jeho severní hranici.

Izraelská rozhlasová a televizní stanice Kan oznámila, že právě kvůli kapacitě těchto dronů Izrael rozmístil na severu množství systémů protivzdušné obrany jako Železná kopule (Iron Dome), Davidův prak (David’s Sling) a rakety Arrow. Obavy vedly také k posílení spolupráce s USA, protože Izrael a Spojené státy mají zkušenost s drony, které Teherán použil při útocích na izraelské a americké síly na Blízkém východě.

List The New York Times minulý týden s odvoláním na ukrajinský zdroj napsal, že Izrael poskytuje Ukrajině tajné informace o dronech, které nyní používá ruská armáda. Podle NYT soukromá izraelská firma dává Ukrajině k dispozici satelitní snímky s ruskými vojenskými pozicemi.

Rusko nasadilo drony Šáhed-136 na Ukrajině v září, Írán mu jich dodal několik set, píše The Times of Israel. Írán však informace o tom, že se podílí na vyzbrojování Ruska, vytrvale popírá.

„Írán nevyvezl zbraně žádné válčící straně,“ řekl znovu mluvčí íránské diplomacie Náser Kanání. Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak ovšem řekl, že Írán nese odpovědnost za zabíjení Ukrajinců. „Tato země, která utlačuje vlastní národ, poskytuje monstrózní zbraně k masovému zabíjení v srdci Evropy,“ řekl.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v jednom rozhovoru, který poskytl CNN, řekl, že žádal Izrael o systémy protivzdušné obrany. Izrael je podle něho jednou z pěti zemí, které vlastní technologii, jež by mohla pomoci Ukrajině bránit se leteckým útokům.

Izrael ale Kyjevu odmítá poskytnout obranné i útočné zbraně v zájmu udržení svých vztahů s Ruskem.

Zelenskyj minulý týden prohlásil, že íránské drony se používají k útokům na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. List The Washington Post o víkendu napsal, že Teherán pro Rusko připravuje první dodávku balistických střel krátkého doletu.