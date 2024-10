Bořitel a dobyvatel. Írán poslal na Izrael to nejlepší, co má. A příště může být hůř

Návnadou byly staré rakety Emad a Qadr. Letěly si pro předem plánované zničení. Ty první jsou dvacet let staré, vlastně by bylo lepší říct zastaralé. A tak letěly, ne aby něco trefily, ale aby zahltily izraelskou obranu. To byl jejich úkol.

Emad znamená pilíř a Qadr síla nebo divokost. Ale teď mají svá nejlepší léta za sebou. Emad je poháněn ještě tekutým palivem, což je dneska handicap. Qadr je hybrid, který má první stupeň na tekuté palivo a druhý na pevné palivo.