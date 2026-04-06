Použijme proti Íránu jadernou bombu, navrhl izraelský moderátor. Ministr se smál

Izraelský moderátor Šimon Riklin v diskusním pořadu, ve kterém byl právě i ministr Ben‑Gvir, navrhoval použití neutronové bomby proti Íránu. Riklin se ptal, proč Izrael tuto bombu ještě nepoužil, a popsal ji jako „typ atomové bomby, která zabíjí obyvatelstvo, aniž by poškodila budovy“.
Když se diskuse stočila k zprávám, že Izrael zaútočil na raketovou základnu poblíž Hormuzského průlivu „nekonvenčními zbraněmi“, novinář poznamenal s úsměvem směřovaným k Ben‑Gvirovi: „Poznám váš úsměv, ministře Ben‑Gvire, tady něco skrýváte.“
„Ne, ne. Jsem členem užšího kabinetu, odpovědnost, kterou nesu, je obrovská,“ reagoval ministr i potom, co jiný účastník panelu zdůraznil, že Izrael má svou důstojnost a k použití nekonvenční zbraně by se nepropůjčil. Ben-Gvir ale zdůraznil potřebu totálně zničit íránský vládnoucí režim, který označil za teroristický.
Riklin, který odhadl, že Izrael disponuje 50 až 60 jadernými hlavicemi, se pokusil svůj názor ospravedlnit tvrzením, že atomový útok by způsobil pouze omezený počet okamžitých úmrtí, zatímco by v dlouhodobém horizontu zachránil mnohem více životů.
Podle Riklina Írán si připravil velké množství raket, aby zničil nejen Izrael, ale celou oblast Perského zálivu.
V diskuzi za všeobecného veselí zazněla poznámka, že Ben-Gvir se možná vyhnul odpovědi, aby nedopadl jako krajně pravicový izraelský ministr pro záležitosti Jeruzaléma a kulturního dědictví Amichai Elijahu, který v listopadu 2023 vyvolal mezinárodní pobouření, když v jednom rozhovoru uvedl, že svržení jaderné bomby na Pásmo Gazy je jednou z možností.
Premiér Benjamin Netanjahu tehdy výrok okamžitě odsoudil a Elijahua suspendoval z vládních zasedání na neurčito. Netanjahu prohlásil, že Elijahuova slova jsou „odtržená od reality“. V kabinetu ale Elijahu vlivem Netanjahuovy potřeby udržet vládní koalici zůstal.