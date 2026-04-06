Použijme proti Íránu jadernou bombu, navrhl izraelský moderátor. Ministr se smál

  14:01
V izraelské televizi Kanál 14 to byla debata plná smíchu, ale spíše z ní mrazí. Moderátor totiž hovořil o potřebě použít jadernou bombu proti Íránu, aby tak byl jeho teokratický režim definitivně poražen. Ministr národní bezpečnosti Itamar Ben‑Gvir, který je předsedou krajně pravicové strany Židovská síla, se proti tomu výslovně neohradil.
Izraelci znovu volí v parlamentních volbách. Na snímku je šéf krajně pravicové strany Židovská síla Itamar Ben-Gvir. (1. listopadu 2022) | foto: AP

Izraelský moderátor Šimon Riklin v diskusním pořadu, ve kterém byl právě i ministr Ben‑Gvir, navrhoval použití neutronové bomby proti Íránu. Riklin se ptal, proč Izrael tuto bombu ještě nepoužil, a popsal ji jako „typ atomové bomby, která zabíjí obyvatelstvo, aniž by poškodila budovy“.

Když se diskuse stočila k zprávám, že Izrael zaútočil na raketovou základnu poblíž Hormuzského průlivu „nekonvenčními zbraněmi“, novinář poznamenal s úsměvem směřovaným k Ben‑Gvirovi: „Poznám váš úsměv, ministře Ben‑Gvire, tady něco skrýváte.“

„Ne, ne. Jsem členem užšího kabinetu, odpovědnost, kterou nesu, je obrovská,“ reagoval ministr i potom, co jiný účastník panelu zdůraznil, že Izrael má svou důstojnost a k použití nekonvenční zbraně by se nepropůjčil. Ben-Gvir ale zdůraznil potřebu totálně zničit íránský vládnoucí režim, který označil za teroristický.

Riklin, který odhadl, že Izrael disponuje 50 až 60 jadernými hlavicemi, se pokusil svůj názor ospravedlnit tvrzením, že atomový útok by způsobil pouze omezený počet okamžitých úmrtí, zatímco by v dlouhodobém horizontu zachránil mnohem více životů.

Podle Riklina Írán si připravil velké množství raket, aby zničil nejen Izrael, ale celou oblast Perského zálivu.

Jak to, že se Íránu náhle daří sestřelovat americké stíhačky. Tady jsou vysvětlení

V diskuzi za všeobecného veselí zazněla poznámka, že Ben-Gvir se možná vyhnul odpovědi, aby nedopadl jako krajně pravicový izraelský ministr pro záležitosti Jeruzaléma a kulturního dědictví Amichai Elijahu, který v listopadu 2023 vyvolal mezinárodní pobouření, když v jednom rozhovoru uvedl, že svržení jaderné bomby na Pásmo Gazy je jednou z možností.

Premiér Benjamin Netanjahu tehdy výrok okamžitě odsoudil a Elijahua suspendoval z vládních zasedání na neurčito. Netanjahu prohlásil, že Elijahuova slova jsou „odtržená od reality“. V kabinetu ale Elijahu vlivem Netanjahuovy potřeby udržet vládní koalici zůstal.

6. dubna 2026  14:01

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

