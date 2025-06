9:00

Válka je pořádně drahý špás. Podle odhadů vojenských analytiků stojí konflikt Izrael i Írán stovky milionů dolarů denně. Munice, udržování letadel dlouhé hodiny ve vzduchu, rostoucí škody, na to všechno je potřeba majlant. Nejdražší položkou jsou ale rakety, ty obranné i ty útočné, a pak aktivace protiraketových systémů. To všechno zvyšuje na Izrael tlak, aby válku ukončil co nejrychleji. Mohl by se totiž do budoucna oslabit až příliš.