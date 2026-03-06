Čtyři sta úderů za den. Izrael už zničil většinu íránských odpalovacích zařízení

Sledujeme online   20:00
Izraelská armáda v Íránu v pátek zasáhla přes 400 cílů včetně odpalovacích zařízení a skladišť íránských bezpilotních letounů. Podle serveru The Times of Israel (ToI) armáda odhaduje, že Teheránu zbývá 100 až 200 odpalovacích zařízení. Izrael tvrdí, že od začátku války jich zničil přibližně 300.
Následky izraelského útoku v íránském Teheránu. (6. března 2026)

Následky izraelského útoku v íránském Teheránu. (6. března 2026) | foto: Reuters

Izraelský útok na íránský Teherán. (6. března 2026)
Izraelský útok na íránský Teherán. (6. března 2026)
Izraelský útok na íránský Teherán. (6. března 2026)
Izraelci nadále pokračují v útocích na íránský Teherán. (6. března 2026)
„Během dne bylo na více než 400 cílů íránského teroristického režimu v několika oblastech západního Íránu shozeno velké množství munice,“ uvedly izraelské ozbrojené síly (IDF) na X. „Letectvo pokračuje v operacích s cílem co nejvíce omezit rozsah střelby na území Státu Izrael,“ doplnila armáda.

Armáda v příspěvku sdílela také video zachycující vozidlo, které podle ní na severu Íránu převáželo obranný systém. Na záběrech je vidět, jak izraelský letoun zaměřuje a odpaluje střelu na tento vůz, který následně exploduje.

Útoky na Írán

Lidé si prohlížejí nevybuchlou íránskou raketu, která dopadla na otevřené pole ve východní Sýrii. (4. března 2026)
Bombardování Teheránu (5. března 2026)
Následky izraelského útoku v íránském Teheránu. (6. března 2026)
Protesty proti americko-izraelským útokům v íránském Teheránu. (6. března 2026)
Mluvčí izraelské armády Nadav Šošani uvedl, že Izrael se zaměřuje pouze na vojenské cíle. „Je velmi důležité být kritický k informacím z Íránu,“ poznamenal podle AFP.

Zástupci íránského Červeného půlměsíce podle íránské vlády ve čtvrtek informovali o stovkách zničených obytných a komerčních budov. Údery podle nich zasáhly také 13 zdravotnických zařízení, stejné informace zveřejnila i Světová zdravotnická organizace (WHO).

Spojené státy a Izrael zahájily údery proti Íránu minulý týden v sobotu, zabily při nich mimo jiné dlouholetého nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejenom na Izrael a na americké vojenské objekty v regionu, ale i na civilní cíle v okolních arabských zemích. Vzájemné vzdušné údery pokračovaly i v pátek.

Rusko pomáhá Íránu s údery proti USA, sděluje mu polohu lodí i letadel

Ve čtvrtek íránská agentura Tasním s odkazem na Nadaci pro záležitosti mučedníků a válečných veteránů uvedla, že válka si na íránské straně dosud vyžádala na 1230 mrtvých.

Tento počet zahrnuje oběti sobotního úderu na dívčí školu v jihoíránském městě Mínáb, při kterém podle íránského Červeného půlměsíce zahynulo 175 školaček a školního personálu. V pátek pak íránské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že v nynějším konfliktu dosud zahynulo 200 dětí.

Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit

6. března 2026

