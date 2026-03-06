Trump chce bezpodmínečnou kapitulaci. Chameneího bunkr zasypala stovka bomb

Izraelská armáda zničila v Teheránu podzemní bunkr, který v minulosti sloužil dlouholetému nejvyššímu duchovnímu vůdci ajatolláhu Alímu Chameneímu. Na bunkr dopadlo kolem stovky bomb. Íránské revoluční gardy sdělily, že na Tel Aviv vyslaly drony a balistické střely. Americký prezident Donald Trump pak uvedl, že s Íránem nebude uzavřena žádná dohoda kromě bezpodmínečné kapitulace. Po změně íránského vůdce se USA zasadí o obnovu země, doplnil.
„Poté, co bude vybrán jeden nebo více skvělých a přijatelných vůdců, budeme spolu s mnoha úžasnými partnery neúnavně pracovat na tom, aby se Írán vrátil zpět z pokraje zničení. Zařídíme, aby byl ekonomicky větší, lepší a silnější než kdy dřív. Írán čeká skvělá budoucnost,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social.

Příspěvek doplnil sloganem „Make Iran Great Again“ (Učiňme Írán opět skvělým), čímž odkázal na své hnutí „Make America Great Again“ (Učiňme Ameriku opět skvělou).

„Sledujeme je.“ Trump uvedl, že má v hledáčku několik kandidátů na íránského lídra

Vzdušný úder v pátek ráno zasáhl vojenskou akademii íránské armády v centrální části Teheránu, uvedla s odkazem na živé vysílání íránské státní televize stanice Al-Džazíra. Podle íránských médií jsou hlášeny výbuchy i z těsné blízkosti prestižní Teheránské univerzity.

Náčelník generálního štábu izraelské armády Ejal Zamir bez dalších podrobností uvedl, že izraelsko-americká kampaň proti Íránu vstupuje do další fáze. Výsledkem podle něj bude rozložení režimu v Teheránu a zničení jeho vojenských kapacit.

Historický moment. Trump chce Írán bez ajatolláhů, se ztrátami počítá, říká expert

„Máme připravena další překvapení, která nemíním zveřejnit,“ cituje Al-Džazíra z jeho televizního vystoupení.

Počet balistických střel vysílaných z Íránu na Izrael se v posledních dnech snížil, uvedla podle ToI izraelská armáda. V sobotu, což byl první den války, Írán vyslal asi 90 střel, v neděli kolem 60 a od pondělí vysílá přibližně 20 střel denně. Armáda v prohlášení uvedla, že dosud v Íránu zničila více než 300 zařízení pro odpalování balistických střel, což je asi 60 procent íránských kapacit.

Vzdušné údery ve čtvrtek zasáhly podle íránské agentury Fars dvě školy ve městě Parand jihozápadně od Teheránu. Sobotní úder na dívčí školu v jihoíránském městě Mínáb, při kterém podle íránského Červeného půlměsíce zahynulo 175 školaček a školního personálu, vyšetřuje americká armáda. Té je útok připisován.

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí na síti X napsal, že v pátek byla zasažena základní škola v Teheránu.

Ve městě Šíráz na jihu země bylo při americko-izraelských náletech zabito nejméně 20 lidí a dalších 30 zraněno, uvedl v pátek podle agentury IRNA viceguvernér provincie Džalíl Hasaní. Dodal, že útok se odehrál v obytné čtvrti Zíbášahr.

Spojené státy a Izrael zahájily údery proti Íránu v sobotu, zabily při nich mimo jiné i Chameneího. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejenom na Izrael a na americké vojenské objekty v regionu, ale i na civilní cíle v okolních arabských zemích.

Rusko pomáhá Íránu s údery proti USA, sděluje mu polohu lodí i letadel

Íránský Červený půlměsíc uvedl, že počet obětí izraelsko-amerických útoků na Írán vzrostl na 1332. Íránská organizace na ochranu lidských práv Human Rights Activists News Agency (HRANA), sídlící ve Spojených státech, ve čtvrtek uvedla, že počet obětí útoků v Íránu je 1168, včetně 194 dětí.

V Izraeli dosud při íránských útocích zahynulo deset civilistů a při íránském úderu v Kuvajtu šest amerických vojáků, uvedla agentura Reuters.

