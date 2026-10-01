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Útočník využil mezery, tvrdí Netanjahu. Izrael chce vyznamenat cestující

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  17:49
Indický pilot společnosti Flydubai, který ve středu utrpěl vážná zranění poté, co byl svým kolegou napaden v kokpitu letadla na trase z Dubaje do Tel Avivu, je podle lékařů v dobré kondici a uzdravuje se. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že druhý pilot využil mezery v pravidlech, protože Izrael obvykle neumožňuje nasazovat na lety do Izraele piloty ze zemí, které s ním nemají diplomatické vztahy.

Flydubai však sídlí ve Spojených arabských emirátech, které oficiální vztahy s Izraelem mají. Situaci, kdy cestující bez žádného speciálního výcviku přemohli údajného útočníka, Netanjahu označil jako z filmu. „Je to Hollywood na steroidech,“ řekl izraelský premiér.

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Cestující na palubě letu flydubai (30. září 2026)
Letadlo společnosti FlyDubai s izraelskými cestujícími na palubě, které bylo nuceno nouzově přistát v Saúdské Arábii. (30. září 2026)
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Netanjahu uvedl, že druhý pilot je občanem Ománu a je vyslýchán v Saúdské Arábii. Identita a motivy útočníka zatím nejsou známy. „Víme, že prošel radikální islamistickou indoktrinací.“.

„Myslím, že je ještě příliš brzy na to, abychom mohli říci, zda měl nějaké vazby na Írán nebo na kohokoli jiného,“ pokračoval izraelský premiér a dodal, že informaci bude schopen upřesnit během několika dnů.

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Druhý pilot je v Izraeli označován za hrdinu. „Kapitán (Smit) Miččhar je v dobré kondici a dobře se uzdravuje,“ uvedlo indické velvyslanectví v Abú Zabí, jehož vedoucí oslavovaného indického pilota navštívil v nemocnici v Rijádu.

„Tváří v tvář nejvážnějšímu nebezpečí a navzdory těžkým zraněním prokázal obrovskou odvahu a neochvějné odhodlání chránit životy ostatních. Jeho statečnost pomohla zachránit stovky životů a odvrátit velkou tragédii,“ uvedl ráno na síti X indický premiér Naréndra Módí.

Izraelští cestující na palubě letu ze Spojených arabských emirátů do Tel Avivu, který přepravoval 174 lidí, popsali, jak se zraněnému a krvácejícímu indickému kapitánovi podařilo otevřít dveře do kokpitu a vpustit je dovnitř. Cestující následně přemohli druhého pilota a pomohli stabilizovat letadlo, které prudce klesalo.

Izraelský prezident chce vyznamenat další cestující

Izraelský prezident Jicchak Herzog navrhl těmto třem lidem udělit prezidentské vyznamenání za občanskou statečnost. Vyznamenat chce také izraelského doktora, který poskytl pobodanému pilotovi lékařskou pomoc. „Rychlý zásah cestujících a posádky odvrátil obrovskou katastrofu,“ uvedl prezident. Stejné vyznamenání navrhne i páté cestující, která na dění jako první upozornila ostatní lidi na palubě.

Izraelské ministerstvo zahraničí uvedlo, že lidé na palubě pocházeli z Izraele, Indie a Spojených arabských emirátů. Americká diplomacie uvedla, že čtyři cestující měli americké občanství.

Agenti tajné služby Šin Bet podle izraelských médií odcestovali do Dubaje, aby připravili repatriační lety pro izraelské cestující uvázlé po středečním útoku. Společnost Flydubai, která na trase Dubaj - Tel Aviv běžně provozuje až deset letů denně, dočasně lety do Izraele pozastavila.

V organizaci návratových letů Izraeli zabránila Saúdská Arábie, která s Tel Avivem neudržuje oficiální diplomatické vztahy. Podle agentury AFP odmítla několik izraelských žádostí o vyslání letadel pro repatriaci cestujících z odkloněného letu.

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Agentura Reuters informovala, že izraelský premiér nařídil zvýšit bezpečnostní opatření na letech izraelských i neizraelských leteckých společností, což se zřejmě dotkne hlavně palubního personálu. „U každého pilota, který poletí do Izraele, budeme znát jeho identitu, o koho se jedná, a provedeme některé bezpečnostní prověrky,“ řekl Reuters Netanjahuův mluvčí Doron Spielman. Například z Prahy do Tel Avivu létá několik izraelských společností i české aerolinky Smartwings.

Incident se stal na letu FZ 1073, během kterého stroj podle záznamů kolem 07:20 SELČ prudce klesl. Letadlo s cestujícími nakonec ve středu v podvečer přistálo v Tel Avivu. Na letišti je přivítal Netanjahu, který se mimo jiné pozdravil s Izraelcem, jenž se podílel na přemožení pilota. Izraelský ministr obrany Jisrael Kac podle médií prohlásil, že podle prvních informací šlo o pokus o teroristický čin.

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