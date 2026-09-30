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Pokus o terorismus, hodnotí čin v letadle Izrael. Útočícího pilota Saúdové zadrželi

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  16:05aktualizováno  16:35
Izraelský ministr obrany Jisrael Kac řekl, že incident na palubě letounu Flydubai byl podle prvních informací pokusem o džihádistický teroristický čin. Cílem podle něj bylo zřítit se s letounem a usmrtit tak všechny lidi na palubě. Jednoho z pilotů podle dřívějších informací zadržely saúdskoarabské úřady poté, co ho další pilot za pomoci několika cestujících přemohl.
Letoun Boeing 737-800 společnosti flydubai
Izraelský ministr obrany Jisrael Kac (19.dubna 2026)
Cestující po incidentu na palubě letu flydubai z Dubaje do Tel Avivu (30. září 2026)
Padáme, potřebujeme pomoc! Cestující letu do Izraele zažili krvavé drama
11 fotografií

„Vážný incident na palubě letu Flydubai byl pokusem o džihádistický teroristický útok,“ řekl Kac. Pádu letadla podle něj zabránila odvaha několika izraelských cestujících, kteří pronikli do kokpitu, „přemohli teroristu a předali kontrolu nad letadlem dalšímu členu posádky“.

„Podle předběžných informací, které máme, záměr teroristy byl jeden – zřítit se s letounem a všemi jeho cestujícími,“ dodal izraelský ministr v prohlášení.

Padáme, pomoc! Záběry z letadla zachycují paniku pasažérů i drama v kokpitu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odpoledne potvrdil, že jednoho z pilotů, který je podezřelý z toho, že chtěl letoun zničit, zadržely saúdskoarabské úřady. Právě v Saúdské Arábii letoun po incidentu přistál.

„Téměř všichni cestující na palubě byli Izraelci,“ uvedl Netanjahu. Také podle něj jeden z pilotů pobodal druhého a „vše nasvědčuje tomu, že se chtěl s letadlem zřítit“. Netanjahu vyzdvihl odvahu lidí, kteří pilota přemohli. Podle něj zachránili mnoho životů.

Horor na letu do Izraele. Pilot chtěl havarovat, cestující ho pomohli přemoct

Incident se stal dopoledne na lince z Dubaje do Tel Avivu. Na palubě letounu bylo zhruba 180 lidí.

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