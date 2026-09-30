„Vážný incident na palubě letu Flydubai byl pokusem o džihádistický teroristický útok,“ řekl Kac. Pádu letadla podle něj zabránila odvaha několika izraelských cestujících, kteří pronikli do kokpitu, „přemohli teroristu a předali kontrolu nad letadlem dalšímu členu posádky“.
„Podle předběžných informací, které máme, záměr teroristy byl jeden – zřítit se s letounem a všemi jeho cestujícími,“ dodal izraelský ministr v prohlášení.
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Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odpoledne potvrdil, že jednoho z pilotů, který je podezřelý z toho, že chtěl letoun zničit, zadržely saúdskoarabské úřady. Právě v Saúdské Arábii letoun po incidentu přistál.
„Téměř všichni cestující na palubě byli Izraelci,“ uvedl Netanjahu. Také podle něj jeden z pilotů pobodal druhého a „vše nasvědčuje tomu, že se chtěl s letadlem zřítit“. Netanjahu vyzdvihl odvahu lidí, kteří pilota přemohli. Podle něj zachránili mnoho životů.
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Incident se stal dopoledne na lince z Dubaje do Tel Avivu. Na palubě letounu bylo zhruba 180 lidí.