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„Tohle je naše země.“ Izrael chce zabavit Palestincům historické vodní nádrže

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  13:32
Izrael usiluje o převzetí historických Šalomounových vodních nádrží v Betlémě....

Izrael usiluje o převzetí historických Šalomounových vodních nádrží v Betlémě. (31. května 2026) | foto: Profimedia.cz

Izrael usiluje o převzetí historických Šalomounových vodních nádrží. (31....
Izrael usiluje o převzetí historických Šalomounových vodních nádrží. (31....
Izrael usiluje o převzetí Šalomounových nádrží. (31. května 2026)
Šalomounovy vodní nádrže v Betlémě. (31. května 2026)
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Izrael hrozí zabavením středověkých Šalomounových nádrží nedaleko Betléma, které jsou podle třicet let starých dohod ve vlastnictví Palestinců. Podle krajně pravicových izraelských politiků jsou nádrže pro židovský stát historicky významné a Palestinci se o ně špatně starají. Další rozšiřování izraelského vlivu v oblasti Západního břehu by však vedlo k eskalaci už tak vyhrocených vztahů.

„Vymazáním“ dohod pohrozil izraelský krajně pravicový ministr financí Becalel Smotrič, informoval o tom britský deník The Guardian. Dohody sepsaly obě strany v norském Oslu v roce 1995 a podle jejich znění patří Šalomounovy nádrže (také známé jako Šalomounovy rybníky) do takzvané oblasti A města Betléma.

Rozdělení Západního břehu Jordánu na oblasti A, B a C mělo být přechodnou etapou vedoucí k budoucímu stažení Izraele z daného území a vytvoření svébytného palestinského státu. Oblast A podléhá palestinské civilní správě, úsek B je rozdělen mezi palestinskou samosprávu a izraelskou vojenskou kontrolu a část C je pod plnou izraelskou kontrolou.

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Nad nádržemi už delší dobu stojí jedna z částí izraelské osady Efrat, situace však začala eskalovat letos v květnu, kdy Smotrič spolu s dalším krajně pravicovým izraelským politikem Cvim Sukkotem nechali policií vytlačit z oblasti Palestince, aby se mohli sami natočit při koupání v jedné z nádrží.

Samotné nádrže pocházejí z 2. století př. n. l., hlavní stavební práce však provedli až Římané o století později v rámci rozsáhlého projektu zahrnujícího dvě vodní nádrže, akvadukty a tunely, které zásobovaly vodou Jeruzalém vzdálený přibližně 13 kilometrů.

Třetí monumentální nádrž i pevnost chránící vodovodní systém přibyly poté za osmanské nadvlády.

Systém v letech 1923 až 1948 modernizovali pomocí kovových potrubí a čerpadel Britové. Čerpací stanice však v současnosti stojí opuštěna v zalesněných kopcích.

Nádrže, které jsou místy hlubší než deset metrů, již také nepřivádějí vodu do Jeruzaléma, ale staly se hlavním rekreačním místem dané oblasti.

„Tohle je naše země,“ prohlásil Smotrič. Sukkot zopakoval výzvu, aby Izrael místo převzal pod svou kontrolu. Při své květnové návštěvě nádrží Smotrič dále prohlásil, že by bylo velkou chybou ponechat toto nádherné starověké vodní dílo pod palestinskou správou. „Usilovně pracujeme na nápravě strašlivých škod způsobených katastrofou jménem dohody z Osla,“ řekl.

Od té doby vpády izraelských osadníků do oblasti nabyly na intenzitě. Izrael navíc provedl bezprecedentní zásah slzným plynem proti Palestincům včetně dětí, které se v nádržích zrovna koupaly.

Tato nátlaková kampaň vyvolala v Palestině pobouření nejen kvůli archeologickému významu tří obdélníkových nádrží, které s celkovou kapacitou 250 000 metrů krychlových představují jeden z největších dochovaných vodohospodářských systémů starověkého světa.

„Je to dnes jediné místo v celém Betlémě, kde si můžete sednout a užít si vodu, stín a zeleň – a teď se nám ho snaží ukrást,“ říká místní obyvatel, který využívá vodu z tamních pramenů k pěstování zeleniny.

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Izraelci však argumentují ve svůj prospěch tím, že palestinská samospráva nechala vodní nádrže zpustnout a znečistit, což dokazují i hromádky nejrůznějších odpadků, které se v historické památce nacházejí. Nutno však dodat, že údržbu lokality měla za úkol palestinská náboženská nadace Vakf, která však poté, co Smotrič zadržel palestinské samosprávě výnosy z daní, trpí nedostatkem peněz.

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Převzetí nádrží Izraelci dále ospravedlňují tím, že Šalomounovy nádrže podle nich představují výlučně židovské dědictví, což dokládají i jejich samotným názvem, který odkazuje na židovského krále Šalomouna.

Proti záměru pravicových politiků se ohradil i izraelský archeolog Alon Arad, který je ředitelem organizace na ochranu středověkých památek Emek Shaveh. „Tato lokalita je zneužívána jako nástroj k narušení a v podstatě ke zrušení dohod z Osla,“ míní Arad. „Na Západním břehu se nachází šest tisíc archeologických lokalit a jen zlomek z nich představuje jakoukoli spojitost s židovským dědictvím,“ dodává.

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Ačkoli zatím není jisté, zda k převzetí této památky opravdu dojde, Palestinci se i přesto s blížícími se říjnovými izraelskými volbami připravují na další stupňování konfliktů včetně narůstajících vpádů na jejich území.

Jejich obavy zvyšují i poměrně nedávné události, které narušily pomyslnou nedotknutelnost palestinské svrchovanosti v betlémské oblasti A. Letos v únoru například izraelský bezpečnostní kabinet vydal rozhodnutí, v němž historickou lokalitu Ráchelina hrobu v Betlémě označil za území pod kontrolou Izraele. Zabavení Šalomounových nádrží by vytvořilo další precedent a naznačilo by, že části oblasti A mohou být zabírány podle momentálního rozhodnutí politických představitelů židovského státu.

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