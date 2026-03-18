„Dnes se očekávají významná překvapení na všech frontách. Válka, kterou vedeme proti Íránu a Hizballáhu v Libanonu, bude eskalovat,“ oznámil Kac na jednání o bezpečnosti, uvedl jeho úřad podle portálu The Times of Israel (ToI).
Kac upozornil, že on a izraelský premiér Benjamin Netanjahu povolili ozbrojeným silám zabít jakéhokoli dalšího vysoce postaveného íránského představitele. Takový cíl už podle Kace nepotřebuje další schválení.
Zabili jsme šéfa íránské bezpečnosti Larídžáního, hlásí Izrael
Izraelský úder v noci na úterý zabil šéfa íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alího Larídžáního, který patřil po začátku izraelských a amerických úderů a zabití vůdce Alího Chameneího k nejvýše postaveným íránským činitelům.
Dalším cílem izraelských úderů v Íránu byl velitel hnutí Palestinský islámský džihád Akram Adžúrí. Podle ToI není zatím zřejmé, zda byl při útoku zabit či zraněn.
Na seznamu osob, o které mají Spojené státy a Izrael zájem, je kromě nového nejvyššího duchovního vůdce Íránu Modžtaby Chameneího také jeho vojenský poradce Jahjá Rahím Safaví a ministr vnitra Eskandar Momení.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, kterými začaly regionální válku.