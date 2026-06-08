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Izrael nevyslyšel Trumpa a vyslal rakety na Írán jako odvetu za noční útok

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Sledujeme online   3:30aktualizováno  6:40
Izrael v noci oznámil údery na vojenské cíle v Íránu, kde státní média hlásí exploze v několika městech včetně Teheránu, a podle izraelské armády byla později na Izrael vypálena také raketa z Jemenu. Izrael přistoupil k úderům na Írán, ačkoliv americký prezident Donald Trump vyzval izraelskou vládu, aby na nedělní útoky neodpověděla.

Írán odpálil v několika vlnách zhruba deset balistických střel na Izrael jako odvetu za jeho postup v Libanonu. | foto: Reuters

Izraelské letectvo oznámilo po 3:00 SELČ, že provádí údery na vojenské cíle v západní a centrální části Íránu. Íránská státní média informovala o explozích v Teheránu, Tabrízu a Isfahánu. Íránské revoluční gardy uvedly, že izraelské letectvo použilo k úderům balistické rakety vypálení ze vzduchu.

Izraelský velvyslanec ve Spojených státech Jechiel Leiter uvedl, že izraelská armáda v Íránu útočí na zařízení pro odpalování raket a na infrastrukturu, která nesouvisí s energetikou. Potvrdil, že údery jsou reakcí na nedělní íránský útok. „Žádná země, která má vůči sobě úctu, by takový útok netolerovala,“ uvedl diplomat.

Po zahájení svých úderů izraelská armáda zaznamenala vypálení raket směrem na izraelské území z Íránu a Jemenu, kde působí spojenci Íránu - povstalci Húsíové. Kvůli raketám byl v různých částech Izraele vyhlášen poplach, zatím však nejsou informace o větších škodách či obětech. Reportéři agentury AFP slyšeli výbuch nad Jeruzalémem po oznámení nové vlny raket z Íránu.

Protivzdušný poplach saúdskoarabské úřady vyhlásily dnes v noci v oblasti, kde se nachází letecká základna Prince Sultána, kterou využívají Spojené státy. Po krátké době úřady poplach odvolaly, napsaly agentury AP a Reuters.

Nedělní raketové údery z Íránu na izraelské území byly první od uzavření příměří 6. dubna. Teherán je odůvodnil izraelskými údery na Libanon. Írán tvrdí, že cílem úderu byla letecká základna na severu Izraele. Izraelská armáda pak tvrdí, že íránské rakety zachytila.

Izrael a Spojené státy zahájily válku proti Íránu letos 28. února. Spojené státy jednají s Íránem o dohodě o prodloužení příměří či trvalém zastavení bojů. Americký prezident Trump tvrdí, že dojednání dohody je blízké.

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Izrael nevyslyšel Trumpa a vyslal rakety na Írán jako odvetu za noční útok

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