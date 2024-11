Vracející se Libanonci nacházejí ruiny, Hizballáh i Trump se pyšní vítězstvím

Libanonka stojí v troskách svého domu. Po uzavření příměří mezi teroristickým hnutím Hizballáh a Izraelem se Libanonci začali vracet do svých domovů na jihu země. (27. listopadu 2024) | foto: Reuters

Mluvčí izraelské i libanonské armády vyzvali obyvatele evakuovaných vesnic, aby se do oblasti na jih od řeky Lítání zatím nevraceli, neboť tam jsou stále rozmístěné izraelské jednotky. Na základě dohody o příměří, které začalo platit ve středu nad ránem, se izraelští vojáci z regionu stáhnou zpět do Izraele. Mají na to 60 dní, během této doby postupně převezme kontrolu nad oblastí libanonská armáda. Ta bude jižně od řeky Lítání působit společně s misí OSN.

Někteří varování vzali na vědomí. „Izraelci se nestáhli úplně, stále jsou na okraji. Tak jsme se rozhodli počkat, až armáda oznámí, že můžeme jít dovnitř,“ řekl agentuře Reuters otec čtyř dětí Hussam Arrout. „Pak hned nastartujeme auta a pojedeme do vesnice,“ dodal.

Jiní vyslyšeli výzvy předsedy libanonského parlamentu Nabíha Barrího, podle něhož nemají s cestou domů váhat. „Vyzývám vás, vraťte se do své země, vraťte se do svých měst a vraťte se na místa, kde jste se narodili,“ řekl v televizním projevu Barrí, který je spojencem Hizballáhu a minulý týden pomáhal dojednat podmínky příměří s americkým vyslancem Amosem Hochsteinem.

Mnozí našli své domovy, těžce poničené, v troskách. „Naše celoživotní úspory. Všechna ta zkáza,“ komentoval svůj byt plný vysypaného skla a rozbitého nábytku Zahi Hidžází, který jej musel již jednou opravovat následkem občanské války v Libanonu v roce 1982.

Sedmašedesátiletý muž má nyní obavy, že se mu nepodaří vrátit byt znovu do původního stavu vzhledem k dlouhodobým ekonomickým problémům země, které předcházely ještě vypuknutí 14 měsíců trvajícímu konfliktu mezi Hizballáhem a Izraelem.

Někteří lidé se nechtěli na jih vrátit, protože už se zabydleli jinde. „Našla jsem si tu přátele a teď se musíme rozdělit, abychom se vrátili na jih. Nechci je opustit, hodně jsme plakali. Upřímně řečeno, jsou pro mě teď jako sestry,“ uvedla nejmenovaná dívka, která ze své rodné vesnice Adlun přes násilnostmi uprchla do města Sidón.

Hizballáh slavil střelbou

Řada Libanonců ale na návrat reagovala radostně. Do přístavního města Týr, které čelilo před příměřím těžkému bombardování, mířily auta a dodávky naložené matracemi, kufry a i nábytkem.

Na silnicích byla vidět vozidla s libanonskými vlajkami. Mnohé slavnostně troubily, lidé ukazovali znaky vítězství a na některých byly i obrázky bývalého vůdce Hizballáhu Hasana Nasralláha, zabitého během izraelským úderem na předměstí Bejrútu.

„Je to okamžik vítězství, hrdosti a cti pro nás, šíitskou sektu, a pro celý Libanon,“ řekl agentuře AP Husajn Swejdan, jeden z obyvatel vracejících se do Týru. Podle něj dohoda je vítězstvím šíitského Hizballáhu.

Na některých místech v Libanonu šlo slyšet oslavnou střelbu od příznivců a přívrženců teroristického hnutí. Jedním z nich byl Baalbek na výhodě země, kde rodiny se slzami v očích uctily památku padlých ozbrojenců Hizballáhu. „Hnutí odporu (Hizballáh) zůstane, aby bránilo Libanon,“ řekl novinářům během návštěvy hřbitova zákonodárce Hizballáhu Alí Mokdád. „Nepříteli vzkazujeme, že mučedníci zmařili jeho plány na Blízkém východě.“

Kdo je skutečně poražený?

List The Guardian podotýká, že Hizballáh i Izrael se podle očekávání snaží po skončení násilí prezentovat jako ta vítězná strana. Připomíná ale, že libanonská skupina utrpěla nejhorší ztráty od svého počátku v 80. letech, kdy poprvé bojovala s Izraelem.

Izrael zlikvidovat velkou část jejího vedení, kompromitoval její bezpečnostní sítě a vzhledem k převážné neefektivitě raketových útoků na sever Izraele lze soudit, že při svém vpádu do jižního Libanonu izraelská armáda docílila zničení značné části bojového arzenálu Hizballáhu.

Agentura Reuters s odvoláním na svůj zdroj uvádí, že skupina zřejmě ztratila až 4 tisíce svých členů, více než desetinásobek počtu zabitých během její měsíc trvajícího válce s Izraelem v roce 2006. Podle agentury tak Hizballáh čeká náročný a dlouhý proces obnovy sil.

Trumpův tým si bere kredit za příměří

Spor o příměří se rozhořel i v USA, kde dosluhující administrativa současného prezidenta Joe Bidena spolupracovala s formující se vládou nastupujícího prezidenta Donalda Trumpa na uzavření příměří.

„Kvůli prezidentu Trumpovi všichni zasedají k jednacímu stolu,“ uvedl floridský poslanec Mike Waltz, kterého si Trump vybral za svého poradce pro národní bezpečnost. „Jeho drtivé vítězství vyslalo zbytku světa jasný signál, že chaos nebude tolerován.“

Současný americký bezpečnostní poradce Jake Sullivan potvrdil, že informoval Waltze o průběhu jednání, odmítl ale, že by právě Trump mohl za uzavření dohody. „Chtěl bych jen podotknout, že víte, že jste udělali opravdu dobrou věc, když si za ni ostatní připisují zásluhy,“ řekl Sullivan.

Mezi Trumpovými republikánskými spojenci se nicméně najdou i ti, kteří přiznávají zásluhy i Bidenově týmu. „Oceňuji tvrdou práci Bidenovy administrativy, kterou podpořil prezident Trump, aby se toto příměří stalo skutečností,“ uvedl senátor Lindsey Graham.