Průzkumná jednotka podle informací zveřejněných amádou v pondělí večer narazila na ozbrojence Hizballáhu. Při přestřelce zemřel dvaadvacetiletý kapitán, dva jednadvacetiletí vojáci nižší hodnosti a čtvrtý voják, o němž zatím vojsko podrobnosti nezveřejnilo.
Několik členů Hizballáhu bylo zasaženo, jejich stav není znám, uvedla armáda.
Izrael zahájil invazi do Libanonu v polovině tohoto měsíce. Předcházely tomu útoky Hizballáhu, který na Izrael začal útočit na znamení solidarity s Íránem. Na něj Izrael a Spojené státy zaútočily 28. února.
Izraelské útoky na Libanon si podle pondělních údajů libanonského ministerstva zdravotnictví od 2. března vyžádaly 1247 obětí a zranily 3680 lidí.
Podle informací z Libanonu postupuje izraelská armáda s pozemními jednotkami hlouběji do jižního Libanonu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil rozšířit bezpečnostní ochrannou zónu na jihu Libanonu.