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Izrael a Hizballáh se dohodly na příměří, míru mezi USA a Íránem už nic nebrání

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  16:03aktualizováno  16:34
Izrael a hnutí Hizballáh se dohodly na příměří od pátečních 16:00 místního času (15:00 SELČ). Podle diplomatických zdrojů vedly trvající boje v Libanonu k odkladu jednání mezi Spojenými státy a Íránem, které měly začít v pátek ve Švýcarsku. Oficiální prohlášení zatím žádné není, zprávu potvrdily nejmenovaní představitelé Hizballáhu a Izraele.
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„Domníváme se, že po přestřelkách z předchozích hodin nyní Izrael a Hizballáh dodržují klid zbraní,“ řekl nejmenovaný americký představitel. Dohodu podle něj zprostředkovaly Spojené státy a Katar s pomocí Íránu, který je pro Hizballáh klíčovým spojencem.

Dva zdroje z šíitského hnutí Hizballáh potvrdily, že ozbrojenci hnutí příměří začali dodržovat, jakmile dostali text dohody.

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Jeden izraelský zdroj řekl, že zastavení bojů začala dodržovat i izraelská armáda, píše web The Times of Israel. Podle dalšího nejmenovaného izraelského představitele bude Izrael dodržovat příměří, pokud na něj nebude útočit Hizballáh. Izraelští vojáci ale zůstávají na jihu Libanonu.

Deník Haarec po 16. hodině informoval, že v severním Izraeli u hranic s Libanonem se navzdory příměří opět rozezněly sirény varující před útoky. Katarská televize Al-Džazíra píše o nejméně 12 izraelských úderech na jihu Libanonu od hodiny, kdy mělo toto příměří začít platit.

Izrael prováděl od páteční noci intenzivní údery na Libanon. Jeho armáda uvedla, že zasáhla na 80 cílů a zabila desítky členů šíitského hnutí Hizballáh, proti kterému v Libanonu bojuje. Současně na jihu Libanonu ztratila čtyři své vojáky poté, co byl zasažen jeden z jejích tanků.

Libanonské úřady dopoledne uvedly, že izraelské údery v zemi od páteční noci zabily nejméně 18 lidí.

Podle diplomatických zdrojů vedlo pokračování bojů v Libanonu k odkladu nových jednání mezi USA a Íránem. Teherán trval na zastavení bojů i v Libanonu, zmiňuje to ostatně i memorandum o porozumění, na kterém se dohodl s USA. Jednání obou stran měla začít v pátek ve Švýcarsku.

Izrael a Hizballáh se navzájem obviňují z porušování předchozích dohod o příměří. Hizballáh současně odmítá přítomnost izraelských vojáků na libanonském území a tvrdí, že má právo na vojenský vzdor proti tomu.

Nálety v Libanonu zabily nejméně 18 lidí. Izrael tvrdí, že cílil na Hizballáh

Izraelští vládní politici opakovaně tvrdí, že jejich armáda zůstane na libanonském území tak dlouho, jak to bude nutné pro zaručení bezpečnosti severního Izraele. Ten Hizballáh dříve ostřeloval.

Izraelská armáda v Libanonu od půlnoci zabila 47 lidí a dalších 97 zranila, oznámila v pátek v nové bilanci vláda v Bejrútu. Počty nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci. Libanonské ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek uvedlo, že od začátku nového kola bojů izraelské údery zabily v Libanonu 3912 lidí.

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