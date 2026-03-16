Izraelská armáda zahájila pozemní operaci v jižním Libanonu

Izraelská armáda v pondělí oznámila, že její jednotky v posledních dnech zahájily omezenou a cílenou pozemní operaci proti pozicím proíránského militantního hnutí Hizballáh v jižním Libanonu. Cílem této akce je posílit přední obranné linie, uvedla armáda, kterou citovala agentura Reuters.
Izraelské údery na libanonský Bejrút a tamní hnutí Hizballáh (13. března 2026) | foto: Reuters

Izrael po začátku války s Íránem obnovil útoky v Libanonu, které zdůvodňuje likvidací vojenských kapacit hnutí Hizballáh. Libanon vyjádřil ochotu zahájit s Tel Avivem přímé rozhovory, ale Izrael v neděli uvedl, že se v příštích dnech vést přímé rozhovory s Libanonem nechystá.

Čtyři sta úderů za den. Izrael už zničil většinu íránských odpalovacích zařízení

Hizballáh 2. března zaútočil na Izrael. Předtím vyjádřil solidaritu s íránským režimem, který od 28. února čelí americkým a izraelským úderům, které opětuje. Libanonská vláda ve stejný den rozhodnutí Hizballáhu útočit na Izrael odsoudila.

Izrael na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu. Izraelská armáda zároveň v jižním Libanonu obsadila další území, která označuje za strategická pro ochranu Izraele před útoky Hizballáhu.

Izraelské údery v Libanonu si od 2. března podle dostupné bilance libanonského ministerstva zdravotnictví vyžádaly 850 mrtvých, včetně 107 dětí. Podle agentury AP ze svých domovů v Libanonu muselo utéct více než 850 000 lidí.

Chameneí jako nový vůdce Íránu je jasný vzkaz světu, říká politoložka Eva Taterová

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Poslanci dorazili v lidových krojích, oblékli ho i Okamura a ministr Klempíř

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, místopředseda ANO Radek Vondráček a...

Sněmovnu v úterý ovládl folklor. Několik desítek poslanců v úterý do práce dorazilo v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává každoroční tradice. Letos to byl už třetí ročník...

Změna času 2026. Kdy začne letní čas a kdy skončí

ilustrační snímek

Ani v roce 2026 neskončí pravidelné půlroční posouvání času. Letní čas začne v neděli 29. března a potrvá jako každý rok sedm měsíců do konce října. Na přirozený, někdy zvaný zimní čas se vrátíme v...

3. března 2026  13:31,  aktualizováno  16. 3. 8:35

Vyléváte horkou vodu do dřezu? Připravte si peníze na instalatéra

Rohový dřez Lotus značky Schock je z kompozitního materiálu Cristalite®, cena

Vyléváte do dřezu nebo do záchodu horkou vodu z vaření? Běžný zvyk vás může vyjít draho. Zvlášť pokud máte potrubí z PVC nebo dřez ze smaltu či keramiky.

16. března 2026  8:30

Vedle dubajského letiště dopadl dron, zasáhl palivovou nádrž

Nedaleko mezinárodního letiště v Dubaji dopadly dva íránské drony. (11. března...

Mezinárodní letiště v Dubaji dočasně přerušilo provoz. Podle agentur to v noci na pondělí uvedly místní úřady poté, co v blízkosti letiště dron zapálil nádrž s palivem. Nejsou hlášeni žádní zranění,...

16. března 2026  6:29,  aktualizováno  8:18

Izraelská armáda zahájila pozemní operaci v jižním Libanonu

Sledujeme online
Izraelské údery na libanonský Bejrút a tamní hnutí Hizballáh (13. března 2026)

Izraelská armáda v pondělí oznámila, že její jednotky v posledních dnech zahájily omezenou a cílenou pozemní operaci proti pozicím proíránského militantního hnutí Hizballáh v jižním Libanonu. Cílem...

16. března 2026  8:13

Kdo dostal Oscara 2026: Kde sledovat vítězné filmy? Přehled kin a stanic

Herci a štáb filmu Oppenheimer přebírají cenu za nejlepší film během předávání...

Ceny jsou rozdány, o nejlepších filmech je rozhodnuto. Snímky oceněné v noci z neděle 15. března na pondělí prestižním Oscarem je možné vidět v Česku v kinech i v televizi. Tady je přehled hlavních...

16. března 2026  7:41

NKÚ: Protipovodňová opatření za miliardy nesplnila cíle, tak je rezort snížil a vykázal plnění

Ministerstvo zemědělství

U dotačních programů na protipovodňová opatření, které měly zlepšit schopnost krajiny zadržovat vodu, se nepodařilo tento cíl dostatečně zajistit, uvedl Nejvyšší kontrolní úřad. Kontroloval finance,...

16. března 2026  7:38

Ukrajina masivně zaútočila drony na Moskvu, na jihu Ruska zasáhla zásobník ropy

Dron řízený umělou inteligencí vyroben ve východních Čechách. Dron se dokáže...

Ukrajina v noci na pondělí podnikla rozsáhlý vzdušný útok na Moskvu. Ruská protivzdušná obrana podle ministerstva obrany zničila nad metropolí a jejím okolím 53 dronů. Na jihu Ruska hoří po útoku...

16. března 2026  7:20

Metro linky D mění ceny i čtvrti. „Béčko“ zdražuje lokality až na okrajích Prahy

Vizualizace budoucí stanice metra D Nemocnice Krč

Nová linka metra D má do rozjezdu ještě hodně daleko, už ale tlačí ceny nemovitostí ve svém dosahu nahoru. U stanice Písnice investoři počítají s rozsáhlou výstavbou. Pražská rada v souvislosti s...

16. března 2026

Feri opět před soudem. Bez souhlasu si sundal kondom, tvrdí obžaloba

Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích (15. ledna 2026)

Obvodní soud pro Prahu 3 v pondělí projedná případ bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho obžalovaného z dalšího znásilnění. Kauza se týká tehdy sedmnáctileté dívky, která vypověděla, že měla s...

16. března 2026

Týden začne deštěm a větrem, na horách bude sněžit. Od středy se vyjasní

Pražané na Karlově mostě v dešti. (14. dubna 2023)

Počasí v Česku bude na začátku týdne proměnlivé. Pondělí přinese déšť, přeháňky a místy i bouřky, ve vyšších polohách sněžení. Od středy se začne vyjasňovat a teploty vystoupají až k 15 stupňům, ke...

16. března 2026

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Pan Nikdo proti Putinovi dostal Oscara. Jaký je? Recenze Mirky Spáčilové

75 % Premium
Běžný den na základní škole v ruském Karabeši. Ze snímku Pan Nikdo proti...

Filmařsky vzato, jde o průměr. Ale svědectví o ruské velkovýrobě školních branců, které Pavel Talankin v dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi podává za cenu osobního rizika, se veškerým profesním...

16. března 2026  6:15

Když jsme jako první zavedli platbu kartou, i Praha zírala, vzpomíná šéf krajské dopravy

Aleš Stejskal vedl bezmála28let společnost Koordinátor ODIS, která v...

Po téměř nepřetržitých 28 letech odchází do důchodu dlouholetý jednatel společnosti Koordinátor ODIS (KODIS) Aleš Stejskal. Firma se zabývá zajišťováním veřejné dopravy na území Moravskoslezského...

16. března 2026  5:51

