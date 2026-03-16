Izrael po začátku války s Íránem obnovil útoky v Libanonu, které zdůvodňuje likvidací vojenských kapacit hnutí Hizballáh. Libanon vyjádřil ochotu zahájit s Tel Avivem přímé rozhovory, ale Izrael v neděli uvedl, že se v příštích dnech vést přímé rozhovory s Libanonem nechystá.
Hizballáh 2. března zaútočil na Izrael. Předtím vyjádřil solidaritu s íránským režimem, který od 28. února čelí americkým a izraelským úderům, které opětuje. Libanonská vláda ve stejný den rozhodnutí Hizballáhu útočit na Izrael odsoudila.
Izrael na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu. Izraelská armáda zároveň v jižním Libanonu obsadila další území, která označuje za strategická pro ochranu Izraele před útoky Hizballáhu.
Izraelské údery v Libanonu si od 2. března podle dostupné bilance libanonského ministerstva zdravotnictví vyžádaly 850 mrtvých, včetně 107 dětí. Podle agentury AP ze svých domovů v Libanonu muselo utéct více než 850 000 lidí.