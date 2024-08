Írán pod americkým tlakem váhá. Hizballáh zvažuje, že se Izraeli pomstí sám

Portál Politico uvádí, že Washington prostřednictvím různých diplomatických prostředníků poslal Teheránu vzkaz, ať přehodnotí útok na Izrael, který Teherán plánoval po zabití vůdce palestinského teroristického hnutí. Argumentoval, že izraelská tajná operace nezpůsobila smrt žádného íránského občana a varoval Írán, že masivní úder na Izrael by jen zvýšil napětí a riskoval přímou konfrontaci mezi oběma zeměmi.

Podle reportéra listu The Washington Post Davida Ignatiuse, který též reportoval o měnících se postojích Íránu, USA též zdůraznily, že možný konflikt by výrazně ohrozil stabilitu vlády nově zvoleného íránského prezidenta Masúda Pezeškjána. Haníja dorazil do Teheránu právě na jeho inauguraci.

Američané poukázali též na to, že šéf Hamásu pravděpodobně zemřel následkem dálkově řízené bomby. Teherán původně tvrdil, že Hájinu zabil raketový útok, nyní se ale přiklání k americkým informacím. Írán údajně prováděl podobné operace v jiných zemích a pravděpodobně je vnímá jako záležitost menší závažnosti než přímý raketový útok.

Teherán ihned po smrti Haníji vyhrožoval, že odpoví srovnatelným způsobem. USA poslaly do oblasti další letadla a válečné lodě s cílem jej odradit od raketových útoků na Izrael. A tato strategie se zřejmě vyplatila.

„Írán jasně chápe, že Spojené státy neochvějně hájí naše zájmy, naše partnery a náš lid. Přesunuli jsme do regionu značné množství vojenských prostředků, abychom tuto zásadu zdůraznili,“ sdělil Ignatiusovi jeden z vysoce postavených činitelů administrativy.

Politico uvádí, že Američané očekávají nějakou íránskou reakci na zabití Haníji, ale ne bezprostřední útok na Izrael. Íránský libanonský spojenec Hizballáh, však podle činitelů zůstává „divokou kartou“, uvádí Ignatius.

Stanice CNN cituje dva americké činitele obeznámené s americkými zpravodajskými informacemi, podle nichž šíitské teroristické hnutí zvažuje, že zaútočí na Izrael nezávisle na Íránu. Podle nich Hizballáh připravuje útok rychleji.

Hizballáh má geografickou výhodu. Na rozdíl od vzdálenějšího Íránu může díky blízké poloze zaútočit na Izrael přímo, bez dodatečného upozornění, podotýkají američtí činitelé.

Hrozí vypuknutí války, varuje ministr

„Za současného stavu věcí může šéf Hizballáhu Hassan Nasralláh zavléct Libanon do situace, kdy bude muset zaplatit extrémně vysokou cenu. Nedokážou si ani představit, co by se mohlo stát,“ varoval izraelský ministr obrany Joav Galant.

„Může to přerůst i ve válku. Není to teoretické, je to reálné,“ dodal.

Izrael den před úmrtím Haníji při vzdušném úderu na předměstí Bejrútu zlikvidoval nejvyššího vojenského velitele Hizballáhu Fuáda Šukra. Nasralláh následně slíbil tvrdou odvetu.

Sliby pomsty ze strany Íránu a libanonského hnutí vyvolaly obavy, že oba spojenci provedou koordinovaný útok, který by mohl přehltit izraelskou protivzdušnou obranu. Ta se osvědčila při íránském útoku v dubnu. Izraeli výrazně pomohli i americké, britské a jordánské stíhačky.