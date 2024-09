Izrael se připravuje na možnou pozemní operaci v Libanonu, povolává brigády

Náčelník generálního štábu izraelské armády Herzi Halevi ve středu řekl, že vzdušné údery v Libanonu budou pokračovat s cílem zničit infrastrukturu Hizballáhu a připravit podmínky pro možnou pozemní operaci izraelských sil. „Slyšíte letadla nad hlavou, útočíme celý den. Jednak proto, abychom připravili oblast na možnost vašeho vstupu (do Libanonu), a také proto, abychom nadále zasazovali údery Hizballáhu,“ řekl Halevi vojákům během cvičení, které simulovalo pozemní ofenzivu v Libanonu. Informovala o tom armáda ve svém prohlášení.

„Hizballáh dnes prodloužil svůj palebný dosah. Ještě dnes dostane velmi silnou odpověď,“ přislíbil Halevi s odkazem na raketu, kterou Hizballáh ve středu ráno vyslal až do oblasti Tel Avivu. „Dnes budeme pokračovat, nezastavíme se. Cíl je jasný, bezpečný návrat (evakuovaných) obyvatel na sever. Abychom toho dosáhli, připravujeme (pozemní) manévr,“ sdělil šéf armády vojákům.

„Vaše vojenské boty vstoupí na nepřátelské území, vstoupí do vesnic, které Hizballáh učinil předsunutými základnami s podzemní infrastrukturou a odpalovacími rampami, odkud hodlá provádět útoky na izraelské civilisty,“ dodal Halevi v projevu k vojákům.

Vláda Benjamina Netanjahua si minulý týden vytyčila jako čtvrtý cíl války v Pásmu Gazy, kterou vede proti palestinskému teroristickému hnutí Hamás v odvetě za jeho brutální útok na Izrael z loňského 7. října, návrat asi 60 000 evakuovaných obyvatel na sever Izraele. Ti z území v blízkosti libanonské hranice museli odejít poté, co oblast začal pouhý den po útoku Hamásu ostřelovat Hizballáh jako výraz své podpory Palestinců ve válce v Gaze.

Izraelská armáda v prohlášení uvedla, že povolání rezervních brigád k severní hranici umožní pokračovat v boji proti Hizballáhu, ochránit izraelské občany a vytvořit podmínky pro bezpečný návrat vysídlených obyvatel do jejich domovů.

Izraelská média píší, že Netanjahu svolal na středečních 20:00 tamního času (19:00 SELČ) zasedání bezpečnostního kabinetu. Média včetně veřejnoprávní stanice KAN už dříve spekulovala, že Izrael se připravuje na možnou pozemní operaci na území jižního Libanonu.

Šéf severního velitelství izraelské armády generálmajor Ori Gordin podle serveru The Times of Israel nicméně prohlásil, že Izrael vstoupil do další fáze tažení proti Hizballáhu. „Tato operace začala velmi významnou ranou zasazenou kapacitám Hizballáhu, s důrazem na raketové kapacity, a velmi významnou ranou zasazenou velitelům a členům organizace,“ řekl Gordin při úterní návštěvě cvičení simulujícího pozemní operaci v Libanonu.

„Potřebujeme změnit bezpečnostní situaci. Potřebujeme být velmi silně připraveni na vstup (do Libanonu) v rámci (pozemního) manévru,“ dodal šéf severního velení armády.

Izraelský ministr obrany Joav Galant při stejné příležitosti v úterý prohlásil, že Izrael zasadil Hizballáhu extrémně těžké rány a že „další údery jsou již připravené“.

Izraelské letectvo dnes třetím dnem pokračuje v intenzivních úderech na pozice Hizballáhu v Libanonu, nejrozsáhlejších nejméně od konce poslední války z roku 2006. Armáda uvedla, že v Libanonu zasáhla dalších 280 objektů Hizballáhu, včetně 60 cílů spojených s jeho zpravodajskou divizí.

Údery si od pondělí podle libanonských úřadů vyžádaly již přes 600 obětí, včetně žen a dětí, ale i členů Hizballáhu. Podle údajů Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) muselo v posledních pěti dnech v Libanonu opustit své domovy dalších více než 90 000 lidí. Už předtím od října odešlo z libanonského pohraničí kvůli ostřelování mezi Hizballáhem a izraelskou armádou podle OSN na 110 000 lidí.