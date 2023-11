ANALÝZA: Jedna? Dvě? Tři? Nebo i pět? Na kolika frontách Izrael čeká válku

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Izrael se prokousává do nitra Gazy, ale velká část jeho půlmilionové armády hlídá, jestli to nepřiletí ještě odjinud. Izraelská armáda buší do Gazy tak moc nejspíše i proto, aby obrazy ruin odradily případné okolní mstitele z okolních států.