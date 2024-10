ANALÝZA: Pohledy upřené na Libanon. Hamás mezitím burcuje Západní břeh

Před týdnem Izrael zahájil pozemní operaci do jižního Libanonu, a dostal se tak do další fáze dlouhodobého boje s hnutím Hizballáh. Na jih země vyslal již čtyři divize čítající kolem 15 tisíc vojáků, kteří podle armády cílí na infrastrukturu libanonského hnutí podél faktické hranice mezi oběma zeměmi, známé jako modrá linie. Jak je na tom ale hnutí Hamás, které před rokem tuto válku rozpoutalo?

„Izrael zničí Hamás bez ohledu na to, jak dlouho to bude trvat. Válku ukončíme ještě silnější,“ hlásal premiér Benjamin Netanjahu po útocích ze 7. října 2023 společně s jeho vládou. Silné tvrzení, o jehož komplikovaném naplnění se sám přesvědčil například tím, že musel v červnu právě kvůli neschopnosti určení cílů v Gaze rozpustit válečný kabinet.

Navzdory vládním politickým neshodám ohledně míru výměnou za rukojmí se Izrael chlubí likvidací 17 tisíc příslušníků hnutí Hamás a tím, že zničil většinu z 24 jeho bojových praporů, které před válkou čítaly přibližně 25 tisíc ozbrojenců. Teroristé z Hamásu ale stále neřekli poslední slovo.

Přeskupení Hamásu

Za uplynulý rok izraelská armáda dostala pod kontrolu čtyři z pěti správních celků Pásma Gazy. V severních správních obvodech města Gazy a Severní Gaze, stejně tak i v Chán Júnisu. Tam armáda 22. ledna rozpustila brigády Hamásu, který se ale zvládl přeskupit. To donutilo Izraelce pokračovat v menších pozemních útocích, aby Hamás svou vládu neobnovil.

Hamás se přeskupoval i v severní části území. Od února do září Izrael podnikl pět menších náletů ve čtvrti al-Zaytun ve městě Gaza severně od koridoru Netzarim, kde IDF vybudovaly základny a velitelská centra. Na jihu v Rafáhu, krátce poté, co izraelská armáda 12. září zdecimovala brigádu Hamásu a přebrala kontrolu, teroristé obnovili činnost východně od města.

„Metro“ pod Gazou Na počátku války Izrael odhadoval, že síť tunelů má na délku přibližně 400 kilometrů. Nyní se ale domnívá, že je až dvakrát delší. (Pro srovnání, síť kolejí pražského metra má asi 65 kilometrů.)

Ve snaze přežít se Hamás uchyluje k partyzánským bojům a přepadávání. Hlavně pomocí výbušnin, nášlapných min nebo sítí stále funkčních podzemních tunelů. Od května, kdy izraelská armáda vtrhla do v Rafáhu, Hamás s dalšími spojeneckými extremisty zaútočil výbušninami v přibližně 160 případech. Při posledním větším smrtelném útoku 17. září zabil čtyři vojáky západně od Rafáhu.

Burcování Západního břehu

Hnutí konsoliduje síly nejen v Pásmu Gazy ale i na Západním břehu Jordánu – navzdory tomu, že na tomto území politicky vládne hnutí Fatáh. To ale palestinští extremisté neuznávají a obviňují z přílišné spolupráce s židovským státem. Přestože na Západním břehu fungují skupiny napojené na Palestinský islámský džihád a Brigády mučedníků al-Aksá, hnutí Hamás je nejaktivnější.

Podle dat výzkumné organizace ACLED má v uplynulém roce Hamás na Západním břehu na svědomí přibližně 130 útoků. S tím, že se k nim často přihlašuje až poté, co Izrael konkrétní teroristy zavraždí. Kupříkladu hnutí se přiznalo k zastřelení izraelského civilisty z 22. června až poté, co byli ozbrojenci zabiti při srpnovém útoku bezpilotního letounu ve městě Tulkarm.

Šéf hnutí Hamás Jahjá Sinvár ale burcuje Západní břeh, co to jde. Dne 2. října teroristé Hamásu z Hebronu zabili na zastávce v Tel Avivu sedm lidí a dalších 16 zranili. Podle deníku The Wall Street Journal, který se odkazuje na zdroje z tajných služeb arabských zemí, Sinvár rozkázal vedení na Západním břehu znovu začít také se sebevražednými útoky.

Jak strůjce masakru ze 7. října 2023 nakáže, Palestinci dělají. Několik dní poté, co rozkaz na Západní břeh poslal, se sebevražedný atentátník Ja’Far Sa’d Saeed Muna odpálil s batohem plným výbušnin v Tel Avivu. Bomba explodovala dříve, než se terorista dostal mezi lidi. Přesto, že zabila pouze jeho, útok vyslal jednoznačné poselství.

Britský expert na Blízký východ Rob Geist Pinfold v rozhovoru pro iDNES.cz uvedl: „Můžete zničit vojenské křídlo Hamásu a degradovat tak jeho vojenskou moc v Gaze. Nemůžete však zničit jeho ideu.“ Což dokazuje, jak velké sousto si izraelská vláda ukousla.