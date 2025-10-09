Hamás vyhlásil konec války. Propustí rukojmí v pondělí či úterý, řekl Trump

Úřad izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga očekává, že americký prezident Donald Trump bude v neděli v Jeruzalémě, píše agentura Reuters s odvoláním na prohlášení úřadu. Trump dnes později podle agentury uvedl, že do oblasti Blízkého východu odcestuje v neděli, konkrétní zemi či země však nezmínil.
Prezident podle agentury Reuters na jednání kabinetu uvedl, že údery proti Íránu byly významné pro dosažení dohody o ukončení války v Pásmu Gazy. Toto palestinské území podle něj bude pomalu obnovováno za přispění zemí v regionu.
„V noci jsme dosáhli významného průlomu na Blízkém východě,“ uvedl Trump. „Ukončili jsme válku v Gaze, a ve skutečnosti jsme na mnohem větším základě nastolili mír, doufejme trvalý mír na Blízkém východě,“ dodal americký prezident
Příměří v Gaze vstoupilo v platnost, tvrdí egyptská televize. Až večer, zní z Izraele
V rámci dohody budou propuštěny všechny palestinské ženy a děti, které Izrael zadržuje, a otevřen hraniční přechod v Rafáhu mezi Pásmem Gazy a Egyptem, a to oběma směry, prohlásil Hajja. Výměnou ze propuštěné rukojmí má být dle dřívějších informací propuštěno 250 doživotně odsouzených Palestinců a 1700 Palestinců zatčených od začátku války.
Návrh dohody podle izraelské stanice Channel 12 uvádí, že propuštěno bude 20 živých rukojmích a návrat těl 28 mrtvých rukojmích s tím, že teroristické hnutí Hamás podle stanice potvrdilo jména 20 žijících. Trump dnes uvedl, že očekává propuštění v pondělí nebo úterý. Najít těla některých mrtvých rukojmích ale podle něj nebude snadné.
Mluvčí izraelské vlády dnes uvedla, že příměří začne do 24 hodin od dnešního zasedání kabinetu, který má dohodu potvrdit za izraelskou stranu. V průběhu dalších 72 hodin mají být propuštěni rukojmí.
První fáze se soustředí zastavení bojů, propuštění rukojmí a částečné stažení izraelské armády v oblastech Pásma Gazy. Další body Trumpova plánu včetně odzbrojení Hamásu a budoucí správy pásma se mají diskutovat posléze.
Šeptání a vzkaz na papíře. Co napsal Rubio Trumpovi o dohodě s Hamásem?
Válka vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích.
Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu. Podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito přes 67.000 Palestinců. Tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, OSN považuje za spolehlivé.
Izrael blokuje humanitární pomoc
Italská charitativní organizace Music for Peace dnes oznámila, že Izrael blokuje 250 tun humanitární pomoci pro obyvatele Pásma Gazy kvůli nejasnostem ohledně jejího obsahu. Podle informací agentury Reuters humanitární balíček obsahuje jídlo, zdravotní pomůcky a vzdělávací materiály.
Nevládní organizace Music for Peace uvedla, že nashromáždila velké množství humanitární pomoci, která byla určena pro projekt Global Sumud Flotilla, jehož cílem bylo porušit izraelské námořní embargo uvalené na Pásmo Gazy a dovézt pomoc tamním obyvatelům.
Asi 40 tun bylo naloženo na lodě, které se k flotile připojily v Itálii. Tato plavidla Izrael později spolu se zbytkem flotily zablokoval. Dalších 250 tun mělo být do Gazy doručeno přes Jordánsko, ale uvázlo v italském přístavu Janov, uvedla organizace.
Trump si chválí zabití členů Hamásu
„Z pohledu Hamásu, přišli pravděpodobně o 70 tisíc lidí. To je velká odplata,“ cituje Trumpa server The Times of Israel s tím, že podle oficiálních údajů platných k měsíci srpnu zabila izraelská armáda přibližně 22 tisíc ozbrojenců teroristického hnutí Hamás.
V reakci na otázku novinářů Trump uvedl, že nemá názor na možnost dvoustátního řešení po uzavření příměří v Pásmu Gazy. „Budu se řídit tím, na čem se dohodnou,“ cituje Reuters Trumpa. Na další otázku, co mohou Palestinci očekávat, Trump odpověděl: „Vytvoříme něco, kde mohou lidé žít. Vytvoříme lepší podmínky pro lidi.“