Mrtvého Sinvára jsem podle zubů poznala hned, tvrdí forenzní expertka

Poslanci kývli na pomoc lidem po povodních. Prodloužili výplatu ošetřovného

Přímý přenos

Poslanci schválili mimořádnou podporu lidí postižených povodněmi. Návrh prodlužuje výplatu ošetřovného pro rodiče dětí do 10 let na dobu uzavření škol, v případě potřeby do konce března. Nárok na něj...