V Izraeli demonstrovalo až tři čtvrtě milionu lidí, žádali dohodu o rukojmích

Na půl milionu lidí se zúčastnilo v sobotu večer demonstrace v Tel Avivu za uzavření dohody o propuštění rukojmích, které již 11 měsíců v Pásmu Gazy zadržuje hnutí Hamás. Dalších 250 tisíc účastníků demonstrací organizátoři protestu napočítali po celé zemi. Informoval o tom web The Times of Israel, který upozornil, že při takové účasti by šlo o největší demonstraci v historii Izraele.