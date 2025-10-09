Příměří v Gaze vstoupilo v platnost, tvrdí egyptská televize. Až večer, zní z Izraele

Dohoda o první fázi mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Pásmo Gazy začala podle egyptské televize Al-Káhira platit v 11:00 SELČ. Nejmenovaný zdroj z kanceláře izraelského premiéra Benjamina Netanjahua řekl, že dohoda vstoupí v platnost teprve poté, co ji večer ratifikuje izraelská vláda. Na základě mírového plánu má Hamás do pondělí předat všechna rukojmí a izraelská armáda se má stáhnout na dojednané pozice.

V Izraeli se v 17:00 místního času (16:00 SELČ) sejde bezpečnostní kabinet a vláda. „Je to diplomatický úspěch a národní a morální vítězství pro Stát Izrael,“ poznamenal dříve izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Hamás na svém kanálu na síti Telegram oznámil „uzavření dohody, která sjednává konec války v Pásmu Gazy, stažení okupačních (izraelských) sil, vstup pomoci (do Pásma Gazy) a výměnu vězněných“. Zároveň vyzval Spojené státy a země, které jsou garantem dohody, aby dohlížely, zda Izrael ujednání plní.

Izraelští rukojmí by mohli být propuštěni už v sobotu a nejpozději do pondělí. Izraelská armáda během prvních 24 hodin dokončí první fázi svého částečného odsunu z Gazy, informovaly izraelské zdroje obeznámené s detaily mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Ten už v noci na čtvrtek oznámil, že Izrael a Hamás souhlasily s první fází jeho plánu na ukončení více než dva roky trvající války v Gaze. Izrael vojenskou ofenzivu zahájil v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1 200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.

Trump oznámil dohodu o válce v Gaze. Hamás předá všechna rukojmí

Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito přes 67 tisíc Palestinců. Tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, OSN považuje za spolehlivé.

V ruinách kibucu: Proč útočili na nás? My podporujeme Palestince! nechápe přeživší

Dohodu o první fázi Trumpova mírového plánu už uvítali například britský premiér Keir Starmer, generální tajemník OSN António Guterres či indický premiér Naréndra Módí. Ve svých prohlášeních vyjadřují naději, že dohoda povede k ukončení války v Gaze a k propuštění všech rukojmích. Vyzývají také k plnění závazků obsažených v dohodě.

Turecko bude pečlivě sledovat důsledné plnění dohody a nadále přispívat k naplňování příměří, řekl ve čtvrtek turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Itálie je pak podle ministra zahraničí Antonia Tajaniho připravena přispět k posílení příměří v případě potřeby tím, že vyšle své vojáky do Gazy jako mírové síly.

9. října 2025  10:02,  aktualizováno  11:46

