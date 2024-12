Zemřelo 33 rukojmích, uvedl Hamás. Pusťte zbytek, jinak bude zle, hrozí Trump

Válka v Izraeli Sledovat další díly na iDNES.tv

Vzácné vyjádření Trumpa k situaci na Blízkém východě přišlo poté, co teroristická skupina Hamás o víkendu zveřejnila video s americko-izraelským rukojmím vězněným v Gaze. Edan Alexander v nahrávce podle izraelských médií prosí zvoleného amerického prezidenta, aby zajistil jeho propuštění.

„Pokud nebudou rukojmí propuštění před 20. lednem... pak bude zle na Blízkém východě a pro ty ve vedení, kdo spáchali tato zvěrstva proti lidskosti,“ uvedl Trump na své sociální síti Truth Social s odkazem na datum svého nástupu do Bílého domu. „Ti, kdo jsou zodpovědní, to schytají tak, jak to ještě nikdo v dlouhé a proslulé historii Spojených států amerických neschytal,“ pokračuje prohlášení.

Rukojmí zahynuli v průběhu války v Pásmu Gazy, která začala poté, co bojovníci Hamásu a dalších skupin loni v říjnu zaútočili na jih Izraele. Při útoku zabili na 1200 lidí, převážně civilistů, a další unesli do úzkého pobřežního pásma. Izrael na útok odpověděl rozsáhlou invazí, jejímž cílem je zničení hnutí Hamás a návrat rukojmích.

Hamás v prohlášení nesdělil národnosti zabitých rukojmích, ale uvedl, že další rukojmí jsou pohřešováni. V průběhu války Hamás několikrát tvrdil, že někteří z unesených do Pásma Gazy byli zabiti při izraelských úderech. Izraelská armáda v minulosti identifikovala několik rukojmích, kteří byli zastřeleni svými únosci.

„Tím, že pokračujete ve vaší šílené válce, můžete přijít o svá rukojmí. Dělejte, co je třeba dřív, než bude pozdě,“ cituje Reuters z prohlášení. Hamás požaduje ukončení bojů a úplné stažení izraelských jednotek z území Pásma Gazy coby podmínky jakékoliv dohody o propuštění rukojmích. Hamás a Izrael se dlouhodobě obviňují z neochoty dosáhnout dohody, která by konflikt ukončila.

Pondělní izraelské údery v Pásmu Gazy podle tamních zdravotníků zabily nejméně 20 lidí. Nejméně 15 lidí zahynulo při úderu na budovu ve městě Bejt Lahíja, uvedl Reuters.

Hamás při loňském útoku na izraelském území zabil na 1200 lidí a unesl do Gazy přes 200 dalších včetně Američanů, přičemž stovka z nich zůstává v rukách ozbrojenců. Hamás drží rukojmí, zatímco izraelská armáda pokračuje v Gaze v ofenzivě, která palestinské území zcela zdevastovala a zabila podle místních úřadů desetitisíce lidí. Izrael také již zabil lídry Hamásu, kteří hnutí vedli v době útoku z loňského 7. října.

