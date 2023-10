Izrael podnikl pozemní výpady do Pásma Gazy, Hamás hlásí zničení tanku

Mluvčí izraelských ozbrojených sil Daniel Hagari dodal, že cílem nočních náletů na Pásmo Gazy byla místa, kde se bojovníci Hamásu shromažďují, aby zaútočili na izraelské vojáky před případnou širší invazí Izraele na toto území.

Ozbrojené křídlo Hamásu v neděli uvedlo, že jeho bojovníci se střetli s příslušníky izraelské armády, kteří do Pásma Gazy pronikli v oblasti na východ od Chán Júnisu. Hamás tvrdí, že zničil dva izraelské buldozery a tank a přinutili Izraelce se stáhnout. Jeho bojovníci se údajně pak bezpečně vrátili na základnu. Agentura Reuters píše, že izraelská strana informace Hamásu o zničení své techniky nekomentovala.

Očekává se, že Izrael provede pozemní invazi do Pásma Gazy v reakci na nečekané a krvavé útoky Hamásu proti Izraeli ze 7. října, při kterých zahynulo kolem 1400 lidí. Ozbrojenci z Hamásu drží jako rukojmí 222 lidí, které před více než dvěma týdny unesli z izraelského území, uvedl Hagari. Odvetné izraelské útoky na Pásmo Gazy si vyžádaly už přes 4600 obětí.

Vláda Spojených států nadále doporučuje Izraeli, aby s pozemním útokem ještě počkal, a poskytl tak více času na vyjednávání o propuštění rukojmích zadržených palestinskými radikály. Američané podle informací listu také chtějí vytvořit prostor pro doručení další humanitární pomoci a pro přípravu na možné útoky na americké zájmy na Blízkém východě.

S podobnými informacemi jako NYT na konci minulého týdne přišla i další média. Podle zdrojů zpravodajského webu The Times of Israel a agentury Bloomberg pozdržení invaze prosazují také některé evropské vlády.

Zprávy o těchto diskusích přichází souběžně se zákulisním vyjednáváním, skrze které se Izrael a jeho spojenci snaží dosáhnout propuštění alespoň některých z více než 200 rukojmích. V pátek Hamás propustil dvě zajaté Američanky, načež americký prezident Joe Biden děkoval i Kataru, který v procesu sehrává roli prostředníka.

Podle NYT vydání dvou žen vede Američany ke snaze Izraelcům „s větší naléhavostí naznačovat“, že by měli s invazí počkat. Jeden z činitelů obeznámených s těmito diskusemi uvedl, že Hamás varoval, že izraelský pozemní útok by značně snížil pravděpodobnost propuštění dalších rukojmích.

USA nicméně Izrael k opatrnosti nabádaly už na začátku minulého týdne, popisuje v podrobném článku o americkém postoji deník The Washington Post. Biden podle něj při středeční návštěvě v Tel Avivu nastolil řadu otázek o různých scénářích a ptal se i na plán Izraelců pro případ, že se jim podaří Hamás z Pásma Gazy vytlačit. On ani další američtí představitelé zároveň podle zdrojů listu Izraelcům neříkali, co mají či nemají dělat.

Izrael po rozsáhlém a překvapivém útoku Hamásu shromažďuje síly u hranic Pásma Gazy a na území kontrolovaném radikály od roku 2007 již provádí menší operace. Američané se podle informací NYT obávají, že izraelská invaze povede také k vystupňování útoků Íránem podporovaných skupin na americké zájmy napříč Blízkým východem. Washington nicméně variantu rozsáhlé izraelské operace v Pásmu Gazy stále podporuje.

Americký prezident Biden o vývoji kolem konfliktu v neděli opět hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Prohlášení Bílého domu uvádí, že lídři hovořili o snahách zajistit propuštění rukojmích a souhlasí s „pokračujícím prouděním“ humanitární pomoci do Gazy. Plány Izraele na bojišti komuniké nezmiňuje, toto téma má podle NYT na starosti americký ministr obrany Lloyd Austin, který je téměř každý den v kontaktu se svým izraelským protějškem Joavem Galantem.