Izrael souhlasil s čtyřhodinovými pauzami. Šéf CIA jednal o rukojmích

Válka v Izraeli Sledovat další díly na iDNES.tv

USA podle mluvčího Bílého domu pro bezpečnost Johna Kirbyho mají ujištění Izraele, že ve vyznačených oblastech severu Pásma Gazy nebude provádět bojové operace. „Stále se obáváme, že Hamás bude lidem bránit v útěku. Věříme ale, že tyto pauzy jsou krokem správným směrem,“ dodal Kirby.

Oproti předchozím vyjednaným pauzám, během kterých se například přesouvali propuštění rukojmí, mají tyto pravidelné přestávky umožnit lidem odejít ze severu Pásma Gazy, kde jsou pozemní boje i izraelské bombardování nejintenzivnější.

Izraelská armáda vyzvala obyvatele severu Pásma Gazy k opuštění této oblasti a přesunu na jih opakovaně, a to i před zahájením pozemní invaze. Nicméně vzhledem k velkému počtu lidí, humanitární krizi, údajným snahám Hamásu bránit palestinským civilistům v odchodu a také faktu, že někteří sever Pásma Gazy opustit nechtějí kvůli obavám, že se už nebudou moci vrátit, tam mnoho lidí zůstává. Izrael také tvrdí, že bojovníci Hamásu mají svá velitelská centra v nemocnicích i pod nimi v podzemí.

Server The Times of Israel (ToI) nicméně podotýká, že „ačkoliv USA dnes poprvé toto opatření oznamují, Izrael denní humanitární pauzy na (hlavní silnici) v Pásmu Gazy uplatňuje už od neděle“. Neříká jim však „pauzy“, ale hovoří o „koridorech“, a to kvůli vnitropolitické nevoli vůči jakýmkoliv přestávkám v bojích proti Hamásu, podotkl web.

Například izraelský ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben Gvir dnes na oznámení Bílého domu o čtyřhodinových „pauzách“ reagoval prohlášením, že jde o „hrubou chybu“. „Musíme pokračovat v bojích a přitom udržovat humanitární koridory pro obyvatele Gazy směrem na jih,“ cituje Gvira izraelský deník Haarec.

Trvalejší příměří nyní podle amerického prezidenta Joea Bidena nyní „nepřipadá v úvahu“. V odpovědi na dotaz, zda ho frustruje, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu je pomalý ve vyjednáváních, odpověděl Biden: „Trvalo to o něco déle, než bych si býval přál“.

„Není žádné příměří, opakuji, není žádné příměří,“ cituje ovšem agentura Reuters reakci mluvčího izraelské armády na oznámení o čtyřhodinových pauzách. „Co vytváříme, jsou čtyřhodinová okna, taktické, lokální přestávky pro humanitární pomoc,“ řekl armádní mluvčí Richard Hecht.

Schůzka šéfů CIA a Mosadu s katarským premiérem

Humanitární pauzu v izraelském bombardování Pásma Gazy řešili také šéf CIA, Mosadu a katarský premiér. Agentuře Reuters to sdělil její informovaný zdroj.

Výhodou trojstranného setkání bylo, že se všechny tři strany sešly u jednoho stolu v reálném čase, aby se proces urychlil, uvedl zdroj. Součástí rozhovorů byla podle něj také diskuse o povolení dovozu pohonných hmot do Gazy, které by sloužily k humanitárním účelům.

Provoz na hraničním přechodu Rafáh mezi Egyptem a Pásmem Gazy byl obnoven 21. října, nefunguje však každý den a obyvatelé Pásma Gazy podle humanitárních organizací pomoc zoufale potřebují. Přes přechod dosud přejelo více než 560 nákladních vozů s pomocí. Dodávky ale neobsahovaly pohonné hmoty neboť Izrael tvrdí, že by se jich mohl zmocnit Hamás.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu opakovaně prohlásil, že nepřistoupí k humanitárnímu příměří nebo pauzám, dokud Hamás nepropustí rukojmí, které unesl 7. října. Hamás podle odhadů Bílého domu drží asi 180 rukojmích, dalších 40 Palestinský islámský džihád a zbytek další radikální organizace v Pásmu Gazy.

Rozhovory se týkaly propuštění deseti až 15 rukojmích výměnou za jednodenní či dvoudenní humanitární přestávku ve válce, řekl zdroj Reuters.

Výsledek jednání v Kataru, kde sídlí několik politických vůdců Hamásu, však nebyl jasný, podotkl Reuters. Katarští představitelé vedou snahy o zprostředkování dohody mezi Hamásem a izraelskými představiteli o propuštění rukojmích již od počátku konfliktu.

Jeruzalémské brigády, ozbrojené křídlo islámského džihádu, podle agentury AFP zveřejnily video s dvěma izraelskými rukojmími, ženou a chlapcem, které jsou prý připravené propustit, jakmile budou platit „příslušná opatření“. Není jasné, zda opatřeními měl mluvčí Jeruzalémských brigád na mysli dočasnou pauzu v bojích nebo jiné okolnosti.

Při izraelském ostřelování Pásma Gazy zemřelo od 7. října přes 10 800 Palestinců, včetně více než 4400 dětí, uvedly úřady spravované hnutím Hamás. Tyto údaje z válečné zóny nelze nezávisle ověřit, „tisíce“ palestinských civilních obětí ale potvrdil tento týden bez bližšího upřesnění Pentagon.