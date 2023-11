Pod dětskou postýlkou či v mešitě. Kde Izraelci nacházejí vchody tunelů Hamásu

Vojáci 614. praporu bojového ženijního sboru mají za úkol za pomoci obrněných buldozerů D9 vyčistit trasy pro pozemní síly v Pásmu Gazy. V rámci této mise též musí najít a zničit infrastrukturu Hamásu. To zahrnuje jak nalezení odpalovacích míst raket, tak i tunely, ve kterých se palestinští ozbrojenci mohou ukrývat.

Během prvních deseti dnů pozemní operace v severní části Gazy Izraelci nalezli 28 odpalovacích míst pro rakety a 91 tunelů. Dalších 40 tunelů a desítky odpalovacích raketových zařízení se nacházely jižně od města.

Podle podplukovníka Adonirama, jehož první jméno není z bezpečnostních důvodů zmíněno, jsou raketová místa i tunely ukryté hluboko v civilních oblastech. „Narazili jsme na spoustu zbraní a tunelů. Tady vidíte jeden pod dětským pokojem. Našli jsme je na hřištích, školách či mešitách. Zítra ráno někdo řekne: Proč útočí na mešitu,“ řekl portálu The Times of Israel.

Vojáci odhalili Adoniramem zmiňovaný tunel v rodinném domě s venkovním bazénem v luxusní čtvrti u pláže. Uvnitř ložnice se skrýval pod jednou ze tří dětských postýlek. Tunel má dvě větve, jednu směrem na západ k pobřeží a druhou na jihovýchod k městu Gaza.

„Není to etické, jakým způsobem Hamás pracuje,“ uvedl nejmenovaný ženista. „Využívají dětský pokoj k ukrytí tunelu, pod dětskou postelí... Taková je realita.“

Důkladný průzkum

Podle ženisty prapor prozkoumává každou budovu dvakrát, zda v ní nejsou zbraně nebo tunel, zatímco armáda postupuje pomalým, metodickým tempem. První průzkum je rychlý, druhý je jako chirurgická operace. „Jdeme od rohu k rohu, dokud nenajdeme všechno,“ říká.

„Z našeho pohledu na každém metru čtverečním může být tunel,“ říká Adoniram. „Důkladně skenujeme. Máme informace od zpravodajů a ty jsou velmi dobré. A existují prostředky, kterými (tunely) lokalizujeme i ničíme.“

Katarská stanice Al-Džazíra uvádí, že Izraelci používají drony a sofistikovaný software, aby identifikovali a analyzovali jednotlivé tváře a přiřadili je do databáze známých členů Hamásu. Zmapováním jejich pohybu dovedou odhalit stovky až tisíce vchodů do podzemních chodeb, v jejichž blízkosti se členové Hamásu nacházejí.

Proč je boj v tunelech riskantní

List The New York Times podotýká, že tunely jsou podle zveřejněných snímků jen necelé dva metry vysoké a metr široké, což nutí bojovníky pohybovat se jimi po jednom. Už jen kvůli tomu je boj v nich velmi riskantní pro vstupující síly.

Podle amerického odborníka na městský boj Johna Spencera boj v podzemí spíš připomíná ten pod mořem než na povrchu nebo uvnitř budovy. „Nic z toho, co používáte na povrchu, nefunguje. Musíte mít specializované vybavení, abyste mohli dýchat, vidět, navigovat, komunikovat a nasazovat smrtící prostředky, zejména střelbu.“

„Ve chvíli, kdy jdete do dolů od tunelu, je to jeden na jednoho,“ podotýká Ahron Bregman, specialista na arabsko-izraelský konflikt z King’s College London. Zdůrazňuje, že tunely jsou velmi nebezpečné i proto, že je Hamás zaminoval výbušninami. „V okamžiku, kdy si uvědomí, že Izraelci vstoupili do tunelů, stačí stisknout tlačítko a celá věc se může na Izraelce zřítit.“

Izraelské síly naznačují, že o riskantní boj v podzemí zájem nemají. Tunely demolují, jakmile je naleznou. The Times of Israel popisuje, že do tunelu v dětském pokoji ženisté umístili velké množství výbušnin a pak se stáhli do bezpečné vzdálenosti asi 200 metrů, kde čekali na výbuch.

Izraelcům pomáhá při průzkumu budov, že mnozí civilisté ze severní části Pásma Gazy odešli a opuštěné usedlosti připomínají město duchů. Podle Adonirama Hamás zbylé obyvatele Pásma Gazy využívá jako lidské štíty. Slyšel o incidentu, kdy civilisté, kteří žádali vojáky o vodu, sloužili jako krytí pro ozbrojence, kteří na Izraelce stříleli.

Představitelé Hamásu přiznali, že jejich cílem není zlepšovat situaci v Gaze, ale vyvolat dlouhodobou válku a poštvat proti Izraeli arabské země. Tunely, které protínají Pásmo Gazy, nemají sloužit jako civilní ochrana, připustil jeden z čelných představitelů palestinské teroristické organizace Músá abú Marzúk.

„Tunely jsme postavili, protože nemáme jiný způsob, jak se chránit před smrtí při náletech. Bojujeme zevnitř tunelů,“ řekl s tím, že chránit životy civilistů leží na OSN a Izraeli.