Nejbombardovanější město v Izraeli. Žít tu je jako ruská ruleta, spílá vládě

Setkání izraelského finančního výboru na počátku tohoto týdne se neslo ve velmi napjatém duchu. Tomer Glam, starosta Aškelonu, na který od útoku teroristické skupiny Hamás dopadají rakety z Pásma Gazy, tvrdě zkritizoval lídra krajně pravicové strany Náboženský sionismus a ministra financí Bezalela Smotriče. Vyčetl mu, že nedokázal jeho městu poskytnout ochranu, o kterou dlouhodobě žádá.

„Evakuujte ty, kteří jsou bez ochrany. Pokud nechráníte ty, kteří o to žádali roky, pak je evakuujte. Na co čekáte?“ dožadoval se Glam. „Jaké odpovědi máte pro ty lidi, kteří kromě modliteb za ochranu nemají nic?“

„Obchody jsou zavřené, Aškelon je město duchů. Řešíme ztráty milionů šekelů,“ pokračoval Glam. „Ministerstvo obrany schválilo finanční prostředky a řeklo nám, že to ministerstvo neuznalo.“

Starosta tvrdí, že na dlouhodobé přehlížení města a jeho bezpečnostních potřeb vládou upozorňuje marně již sedm let.

Podle levicově orientovaného listu Haarec se ovšem „nejsilněji ostřelované město v Izraeli“ odmítlo připojit k petici proti vládě, kterou před rokem obyvatelé Aškelonu předložili Nejvyššímu soudu a požadovali v ní, aby splnila slib poslat 350 milionů šekelů (přes dvě miliardy korun) na vybudování protiraketových úkrytů.

„Asi 40 000 obyvatel žije bez úkrytů ve starších čtvrtích města. Starosta od nástupu do funkce u každé izraelské vlády opakuje žádosti obyvatel o úkryty, bez ohledu na to, kdo v ní je. Vláda zhruba před rokem rozhodla o přidělení 350 milionů šekelů na ochranu města, k realizaci však zatím nedošlo,“ napsalo oficiálně město Haarecu.

„Musíme přiznat, že současná válka odhalila bezmocnost vlády ohledně záležitosti ochranných místností a úkrytů pro Aškelon. To zanechalo desítky tisíc obyvatel, aby se modlili za zázrak v době krajní nouze. Tato skutečnost je nepochopitelná a stát by to měl napravit,“ dodalo město.

„Tohle není život“

Aškelon, město o 162 tisíc obyvatelích jen pár kilometrů od Pásma Gazy, žije pod raketovou palbou už skoro dvě desítky let. První raketa sem dopadla v červenci 2006 a od té doby se ostřelování stalo pravidelnou rutinou.

„Situace je tak smutná...“ uvedla obyvatelka Jacqueline Mašjachová. Samotný izraelský premiér Benjamin Netanjahu před šesti měsíci navštívil její domov a slíbil jí, že zařadí Aškelon na mapu měst, která potřebují ochranu.

„Minulý týden jsem utekla z Aškelonu, protože mě nebaví hrát ruskou ruletu. V roce 2014 jsem byla zraněna raketou Grad v rámci operace Ochranné ostří (ofenzivní operace izraelské armády vůči Pásmu Gázy v létě 2014, pozn. red.) a od té doby mám pětasedmdesátiprocentní invaliditu. Tohle není život,“ uvádí Mašjachová. Po její stížnosti město otevřelo malý úkryt v sousedství, kde žila.

Podle zraněné ženy tento kryt ve skutečnosti slouží jako sklad pro městský úřad sociální péče, otvírá se až ve chvíli, kdy už padají rakety. Nedaleko něj jsou další čtyři kryty, které se i přes žádosti obyvatel používají jako archivy. „Zdá se, že dokumenty jsou pro obec důležitější než životy lidí,“ říká Mašjachová zklamaně.

Místní se snaží pomoci chudým sousedstvím, které zvláště negativně ovlivňují palestinské rakety. „Velká část populace je pod hranicí chudoby, jsou to ti, kteří žijí ve starých domech bez krytu. Staří lidé, velké rodiny. Oni jsou ti v nouzi a nejsou chráněni během mimořádných událostí,“ řekla portálu The Jewish News dobrovolnice Alice, která rozváží zásoby.

Vláda ve čtvrtek večer schválila, že pošle obyvatelům Aškelonu, kteří nemají přístup k odpovídajícímu protiraketovému krytu, nouzové finanční prostředky na pomoc při evakuaci a ubytování, píše list The Jerusalem Post. Na tento plán vynahradila 160 milionů šekelů (přibližně 918 milionů korun). Měl by pomoci asi 27 000 Izraelcům žijícím v Aškelonu.