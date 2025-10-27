Moji sanitku zasáhla raketa. Kirjat Šmona se vzpamatovává z útoků Hizballáhu

Premium

Fotogalerie 26

V sevření. Kirjat Šmona, město obklopené horami. A také nepřáteli. | foto: Shutterstock

Dagmar Langová
Od naší spolupracovnice v Izraeli - Na první pohled se zdá, že se život v Kirjat Šmoně vrací do normálu. Obchody jsou otevřené, domy opravené. Jen ohořelé lesy a prázdné ulice připomínají, že sever Izraele se z útoků Hizballáhu vzpamatovává pomalu.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Když v Haifě na centrálním nádraží nastupuji do autobusu směr Kirjat Šmona, všichni moji spolucestující jsou vojáci. Napadá mě, že příměří s Hizballáhem bude komplikovanější, než vyčteme ve zprávách.

Ale s tím, jak se autobus blíží k nejsevernějšímu městu v Izraeli, vojáci vystupují. Nebude to tak horké, říkám si. Po zhruba dvou hodinách cesty mi pohled z okna dává za pravdu, kolem hlavní tepny, která Kirjat Šmonou prochází, jsou otevřené obchody i restaurace. Ovšem to je jen první dojem. Druhý, když vystoupím z autobusu, už tak optimistický není.

Podle čísel zveřejněných v polovině července ve městě žije pouze asi 17 000 z celkem 24 000 obyvatel, kteří tu byli před válkou.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku,...

Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev

Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek zachycující polární záři i kometu bičovanou sluneční bouří, jejímž autorem je Petr Horálek z týmu z...

Nemohl jsem to řezat týden. Kajínek prozradil nové detaily útěku z Mírova

Premium

Až do 29. října 2000 znal odsouzeného doživotního vězně Jiřího Kajínka málokdo. Ten den se to ale změnilo. Z nejpřísněji střežené věznice na hradě Mírov právě Jiří Kajínek před pětadvaceti lety...

27. října 2025

Moji sanitku zasáhla raketa. Kirjat Šmona se vzpamatovává z útoků Hizballáhu

Premium

Od naší spolupracovnice v Izraeli Na první pohled se zdá, že se život v Kirjat Šmoně vrací do normálu. Obchody jsou otevřené, domy opravené. Jen ohořelé lesy a prázdné ulice připomínají, že sever Izraele se z útoků Hizballáhu...

27. října 2025

Účetní chyby a chybějící miliardy. Rozpočet EU má vážné nedostatky, ukazuje audit

Premium

Navzdory určitému zlepšení přetrvávají v hospodaření s financemi Evropské unie těžké nedostatky. To je hlavní zjištění Výroční zprávy za finanční rok 2024 Evropského účetního dvora (EÚD). Auditoři...

27. října 2025

Své miliony nestačí utrácet. Jak se žije lidem, kteří tvoří umělou inteligenci

Pracovníci, kteří se podílejí na vývoji umělé inteligence, momentálně čelí mimořádnému pracovnímu zatížení. Protože se jejich společnosti snaží udržet krok s inovacemi a soustředí se na vývoj...

27. října 2025

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kdo vypadnul a kolik Zrádců už hráči odhalili

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

26. října 2025  22:35

V Orlové našli v autě dva mrtvé lidi. Policie prověřuje vraždu a sebevraždu

Ve vozidle v Orlové na Karvinsku byli v neděli objeveni dva mrtví lidé. Pravděpodobně se jednalo o vraždu a sebevraždu, uvedla policie na síti X. Policie na místě stále zasahuje a veřejnosti nehrozí...

26. října 2025  21:46,  aktualizováno  22:17

Litevské letiště bylo znovu zavřeno, zřejmě kvůli balonům pašeráků z Běloruska

Letiště v litevském Vilniusu muselo být v neděli večer znovu uzavřeno kvůli objektům, pravděpodobně balonům, v jeho vzdušném prostoru. Informuje o tom agentura Reuters. Stalo se tak potřetí za tři...

26. října 2025  21:48

Ten je hezkej, kdyby uměl trochu zpívat! Hůlka vzpomíná, jak se stal Draculou

Premium

Měl jsem obrovské štěstí. Svoboda, Borovec, Hes a Bednárik byli géniové, vzpomíná zpěvák Daniel Hůlka na zrod muzikálového fenoménu Dracula před třiceti lety. K oslavě jubilea v lednu a únoru...

26. října 2025

Vyhoří minimálně třetina pracovníků. Jak s problémy bojovat a čemu se raději vyhýbat

Premium

Případů syndromu vyhoření stále přibývá. Podle některých odhadů se s ním potýká až každý třetí Čech, zatímco ještě před několika lety to byl spíše pátý. Nejčastěji se syndrom vyhoření objevuje u...

26. října 2025

Babiš v zásadě souhlasí s podobou programu budoucí vlády, řekl Havlíček

Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš s předjednanou podobou programu možné vlády ANO, SPD a Motoristů sobě v zásadě souhlasí. České televizi to v neděli v podvečer řekl...

26. října 2025  19:22

Hledejme smysl a buďme užiteční. Tak obstojíme v nové době, radí Ludwig

Umělá inteligence mění práci, vzdělávání i vztahy. A stejně jako svět se vyvíjí mnohem rychleji než my. Jak se v takové době neztratit a zachovat si lidskost? Podle Petra Ludwiga, autora knih Konec...

26. října 2025  19:19

Kvůli silnému větru na Vysočině padaly stromy, uvolněná byla i střecha školy

Silný vítr na Vysočině lámal či vyvracel stromy. Hasiči je odstraňovali na 30 místech a do Nové Cerekve na Pelhřimovsku museli vyjet kvůli zajištění uvolněné střechy základní školy. Vítr měl podle...

26. října 2025  19:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.