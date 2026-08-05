Rada míru, kterou ustanovil Donald Trump k vyřešení budoucnosti Gazy, po svém pátečním zasedání vynesla na stůl ambiciózní dohodu. Hamás složí zbraně, Izrael se stáhne a správu území převezme technokratická vláda pod dohledem mezinárodních sil.
Háčkem jsou následující dvě slova: úplné odzbrojení. Obě znesvářené strany si průběh vykládají zcela odlišně. Pro Izrael je takový požadavek naprosto klíčový od samotného počátku války. Vláda trvá na tom, že vojáci se nehnou z místa, dokud neproběhne prokazatelné a mezinárodně ověřitelné zničení arzenálu teroristické skupiny.
Hamás však na věc pohlíží jinak.
Pokud by Hamás skutečně odevzdal zbraně, šlo by o faktické přiznání, že jeho strategie ozbrojeného boje selhala. Arzenál hnutí nepřinesl Palestincům stát, ale zkázu.