Terčem nebyli novináři, ale kamera, říká Izrael o útoku na nemocnici

Izraelská armáda provedla v pondělí dvojitý úder na Násirovu nemocnici v Chán Júnisu. Zabití novináři spolupracovali s agenturami Reuters a AP, televizní stanicí Al-Džazíra či serverem Middle East Eye (MEE).
Připravujeme podrobnosti.
Izraelský útok v Gaze zasáhl nemocnici. Zabil nejméně dvacet lidí včetně pěti novinářů. (25. srpna 2025) | foto: Reuters
