Nevěříte? Ukážeme vám to, řekl Izrael. Umučení rozplakali i forenzní experty

„Právě teď jsme svědky jevu, který se podobá popírání holokaustu. Izrael proto zítra zahraničním novinářům promítne syrové, needitované záběry zvěrstev spáchaných 7. října Hamásem tak, jak je zachytily kamery jeho komand smrti,“ napsal na sociální síť X mluvčí izraelské vlády Ejlon Levy.

Na přiloženém videu dále řekl, že dosud neviděná videa získala izraelská armáda. „Nemůžu uvěřit, že to říkám a že to my jako země musíme dělat,“ komentoval pak důvody, proč se Izrael rozhodl brutální materiál ukázat.

„Lidé zpochybňují rozsah zvěrstev, která Hamás napáchal na našem lidu a která si nahrával s cílem oslavovat toto násilí,“ pokračoval s tím, že vítáni jsou všichni novináři, kteří „dokážou strávit děsivou pravdu a chtějí podat zprávu o tom, co viděli“.

Eylon Levy @EylonALevy We are witnessing a Holocaust denial-like phenomenon unfolding in real time.



So tomorrow, Israel will screen for foreign journalists the raw, unedited footage of Hamas’ atrocities in the October 7 Massacre, as captured by its death squads’ body cams. https://t.co/wm7rjuvFsn oblíbit odpovědět

Jako čas promítání uvedl 11:30 izraelského času (10:30 SELČ), mítink už tedy začal a brzy se ukáže, která média se jej zúčastnila a jak s novými informacemi naložila. Od izraelské vlády však mají přítomní novináři zákaz natáčet či fotit, jediným výstupem tak mohou být psané texty.

Dvě míchy spojené k sobě, lidé upálení zaživa

Do Izraele se mezitím sjeli forenzní specialisté ze Spojených států, Švýcarska, Nového Zélandu a dalších zemí, aby pomohli tamním expertům s identifikací obětí. Ta v mnoha případech není jednoduchá, popsali viditelně otřesení odborníci. Do Národního střediska forenzní medicíny ve čtvrti Abú Kabír v Tel Avivu totiž ostatky, které pak zkoumají, vozí v igelitových pytlích.

Přivezli jich víc než devět set. Teroristé některé své oběti rozsekali na kusy – a ty teď nejsou vždy pospolu. Mnozí forenzní specialisté se navzdory svým zkušenostem a profesnímu odstupu během práce rozplakali, napsal portál The Jerusalem Post.

Jossi Landau z izraelské nevládní organizace ZAKA, jež sdružuje dobrovolné záchranáře a vysílá je na místa teroristických útoků či přírodních katastrof, některé hrůzy popsal na tiskové konferenci. „V prvním domě jsme viděli matku a otce, jak sedí na kolenou na zemi. Byli hlavou dolů, ruce měli spoutané za zády. Na druhé straně obývacího pokoje byli sedmiletý chlapec a asi šestiletá dívka. Seděli naproti svým rodičům, ruce měli svázané za zády. Stejná poloha. Ta těla byla mučena. Představte si to,“ řekl.

„Kdo co viděl první? Dívaly se děti na to, jak mučí jejich rodiče, či naopak? A když říkám mučí, myslím tím chybějící kusy těla, vydloubnuté oko, uřezané prsty,“ vysvětloval otřesený záchranář. Dodal, že po tom všem byli všichni čtyři zastřeleni. „Pořád jsem neskončil. Uprostřed byl stůl. Ti teroristé si k němu sedli a jedli tam sobotní večeři, která byla připravena pro tuto rodinu. Oni si ji prostě vzali a jedli ji, zatímco mučili ty děti,“ dodal.

Důkazy ukazují, že některé oběti byly upáleny zaživa. Pravděpodobně nejznepokojivějším snímkem byl záběr naprosto spáleného kusu masa. Na první pohled už se nedalo ani poznat, že kdy patřil člověku. Až po provedení CT scanu dokázali experti říct, co vlastně vidí – dvě míchy, jednu dospělou a jednu dětskou, nalepené na sebe. Vrazi z Hamásu k sobě připoutali rodiče s dítětem, než oba zapálili.

„Když děláte tuto práci, získáte odstup. Ale pak se dozvíte příběhy těch lidí a dokážete si to spojit. Je těžké nevnímat tu tragédii. Je tak obrovská. Když jdu do tábora Šura (kde se nejprve shromažďují pytle s oběťmi), a vidím kontejnery jako někde v přístavu, ale plné těl... A když slyšíte ty příběhy, že za těmi spálenými těly jsou hrůzné události, je to velmi těžké,“ říká vedoucí telavivského střediska forenzní medicíny Chen Kugel.

Dodal, že za jednatřicet let své praxe neviděl nic takového rozsahu a takové míry krutosti. Do jeho pracoviště přivezli velké množství spálených těl, mnohé oběti měly střelná zranění na rukou. „To ukazuje, že v sebeobraně zvedli ruce. Mnozí byli upáleni zaživa ve svých domech. Víme to, protože jsme jim našli saze v průdušnici a v krku. To znamená, že ještě dýchali, když je zapálili,“ vysvětlil s tím, že jediným milosrdenstvím pro tyto oběti bylo, že se pravděpodobně udusily zplodinami dřív, než se k nim plameny dostaly.

Obětem je podle něj mezi třemi měsíci a devadesáti lety. Mnohá těla, včetně dětí, byla bez hlavy. Kugel potvrzuje, že byli tito lidé popraveni. S jistotou neumí říct jen to, zda zaživa, nebo až po smrti a zda „nožem, nebo výbuchem RPG“.

Izraelský forenzní patolog Hagar Mizrahu pak podotýká, že židé podle své víry musejí mrtvé pohřbít co nejdřív. Tady už však uběhly víc než dva týdny a přes tři sta těl pořád nemá ani jméno. V Abú Kabíru tak podle něj dělají vše, co je v jejich silách, aby proces urychlili. Po některých obětech však zbyly jen kosti, ve kterých už nebyl ani kousek s extrahovatelnou DNA. „Některé lidi nikdy nenajdeme, nikdy se nám nepodaří identifikovat je. A lidé se na to musí připravit,“ upozorňuje Kugel.