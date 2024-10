„USA nás zrazovaly.“ Izraelce trápí malá podpora Západu a ztratili víru v dohodu

Do léta Ido spolu s kamarády jezdil k hranicím Gazy, aby tam za svoje peníze a v rámci volného času grilovali pro nasazené izraelské vojáky hamburgery. S tím, jak se konflikt prodlužoval, ubývaly síly.

„Neustále nás USA zrazovaly. Například chtěly, aby izraelské síly nevstupovaly do Rafáhu, ale pak se ukázalo, že to byl dobrý a důležitý krok proti teroristům Hamásu,“ říká. „Až jsem měl někdy pocit, že Izrael má udělat pravý opak toho, co říkají Spojené státy,“ dodává. „Na jednu stranu jsem vděčný USA za jejich vojenskou podporu, ale vypadá to, že hodlají řešit jen to, co je pro ně výhodné.“