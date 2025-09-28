S izraelským vojákem exkluzivně na základně. Rodina se bojí víc než já, říká

Premium

Fotogalerie 6

Izraelský tank Merkava na základně na severu Izraele (5. září 2025) | foto: Tomáš Ratner, iDNES.cz

Tomáš Ratner
Exkluzivně   20:00
Od našeho zpravodaje v Izraeli - Když se Izrael před dvěma lety dostal do války, odložil student inženýrství sešity a vrátil se do tankového sboru. Nyní slouží skoro rok jako zdravotník a za sebou má přes 270 dnů v Gaze a na hranici s Libanonem. Měli jsme exkluzivní příležitost jeho rotu navštívit a zjistit, jak reálně život vojáků vypadá. „Když jsem sloužil v Gaze, tak to byla exploze za explozí. Tady na severu je to hlavně nejistota,“ popisuje Samuel své zkušenosti ze severu Izraele.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Stojím před izraelskou vojenskou základnou na severu země. Ze strážní věže na mne kouká voják se samopalem a bránu mi otevírá podezřívavý důstojník v neprůstřelné vestě. Jako by se propichujícím pohledem ptal, co tu pohledávám. Ke vchodu přiběhne v armádním mundúru oděný Samuel (jméno jsme z bezpečnostních důvodů změnili) a říká: „Ten přišel za mnou, sababa (hebrejský slang pro slovo v pořádku).“

Jsme u tanku. „Počkej, popojedu s ním, aby sis ho mohl prohlédnout,“ usmívá se Samuel a usedá do obrněného vozidla Merkava, jímž Izrael ostřeluje jih sousedního Libanonu.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Dozimetr u soudu: Redl pouze přečetl prohlášení, přiznal drogy, ale korupci ne

U Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr. Stanula před ním skupina kolem vlivného podnikatele Michala Redla. Ten se svými spolupracovníky podle obžaloby ovlivňoval zakázky...

Měli jsme kladné hospodaření, vy ne, řekl Havlíček. Nepoučujte, opáčil Fiala

Pět dnů před volbami se lídři stran a hnutí účastní superdebaty České televize z Národního muzea. „Já bych si představoval, že budeme úspěšnou zemí,“ řekl premiér a lídr SPOLU Petr Fiala. „Budeme...

28. září 2025,  aktualizováno  20:44

V mormonském kostele na severu USA útočil střelec, policie ho zneškodnila

Útok v mormonském kostele ve městě Grand Blanc v americkém státě Michigan si v neděli vyžádal nejméně jeden život a devět zraněných, uvedla policie. Ta však očekává, že v kostele, jehož velká část...

28. září 2025  18:39,  aktualizováno  20:18

AfD v Severním Porýní-Vestfálsku dostala trojnásobek. Boj o primátory ale nezvládla

Strana Alternativa pro Německo (AfD) nezískala v Severním Porýní-Vestfálsku ani jedno ze tří křesel primátorů, na která si dělala naděje. Vyplývá to z výsledků hlasování v nedělním druhém kole...

28. září 2025  20:09

S izraelským vojákem exkluzivně na základně. Rodina se bojí víc než já, říká

Premium

Od našeho zpravodaje v Izraeli Když se Izrael před dvěma lety dostal do války, odložil student inženýrství sešity a vrátil se do tankového sboru. Nyní slouží skoro rok jako zdravotník a za sebou má přes 270 dnů v Gaze a na hranici...

28. září 2025

Arménie odstraní z razítek horu Ararat. Úlitba Turkům, zlobí se kritici

Pět tisíc metrů vysoká hora Ararat zdobí státní znak Arménie i její pasová razítka. Jméno vrcholu nese tamní oblíbená značka cigaret nebo fotbalový klub z Jerevanu. Má to ale háček – Ararat neleží v...

28. září 2025  19:19

Na demonstraci v centru Prahy přišly tisíce lidí. Rusko tady nechceme, skandovaly

Tisíce lidí se v neděli odpoledne sešly na Staroměstském náměstí v centru Prahy na předvolební akci spolku Milion chvilek pro demokracii. Pořadatelé chtěli upozornit na to, že se po podzimních...

28. září 2025  17:01,  aktualizováno  19:09

Počněte u nás v hotelu, získáte odměnu. Polský magnát válčí s klesající porodností

Polský realitní magnát Wladyslaw Grochowski se rozhodl, že vlastními silami přispěje k boji s klesající porodností ve své vlasti. Nechce však plodit další vlastní děti, ale pobídnout k tomu ostatní....

28. září 2025  18:25

Policie vyšetřuje pobodání na chomutovském sídlišti, jeden muž je v cele

Policie prověřuje násilný trestný čin, který se stal v noci ze soboty na neděli na sídlišti v Chomutově. Zemřel při něm jeden člověk. Kriminalisté zadrželi jednoho muže, je v policejní cele. Oznámila...

28. září 2025  18:19

Režisér Strach dostal od papeže rytířský titul za šíření víry ve svých pohádkách

Režisér populárních pohádek Jiří Strach obdržel od papeže Lva XIV. rytířský Řád svatého Silvestra za šíření víry. Ocenění si Strach převzal při příležitosti Svatováclavské pouti do Staré Boleslavi....

28. září 2025  17:37

VIDEA TÝDNE: Obří koš plný hub, Dozimetr před soudem a krvavá řež v autobusu

U Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo hlavní líčení v ostře sledované kauze Dozimetr. Z pokusu o vraždu byl obviněn muž, který v autobusu pražské MHD pobodal dva lidi. Houbaři v Brdech nasbírali...

28. září 2025  17:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dostavět dálniční síť do osmi let? Vláda si věří, opozice je spíš skeptická

Zúžení, dálnice končí někde v poli a jede se devadesátkou. Tak to už by se za osm let stát nemělo. Vláda postupně buduje další a další kilometry dálnic, které chybějí ke kompletnímu dokončení...

28. září 2025  17:02

Z uličky hrůzy je květinový ráj. Sousedé v Anglii proměnili skládku v oázu klidu

V britském Manchesteru vyčistili místní obyvatelé uličku, která byla roky místem pro nelegální skládky a domovem spousty potkanů. Po pětiletém úsilí a i díky finanční podpoře města se prostor...

28. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.