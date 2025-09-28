Stojím před izraelskou vojenskou základnou na severu země. Ze strážní věže na mne kouká voják se samopalem a bránu mi otevírá podezřívavý důstojník v neprůstřelné vestě. Jako by se propichujícím pohledem ptal, co tu pohledávám. Ke vchodu přiběhne v armádním mundúru oděný Samuel (jméno jsme z bezpečnostních důvodů změnili) a říká: „Ten přišel za mnou, sababa (hebrejský slang pro slovo v pořádku).“
Jsme u tanku. „Počkej, popojedu s ním, aby sis ho mohl prohlédnout,“ usmívá se Samuel a usedá do obrněného vozidla Merkava, jímž Izrael ostřeluje jih sousedního Libanonu.