Pozůstatky, které Hamás předal Izraeli, nepatří podle forenzní analýzy rukojmím

Autor: ,
  7:51
Pozůstatky předané Izraeli v úterý z Pásma Gazy nepatří rukojmím. Ve středu to uvedl úřad izraelského premiéra na základě výsledků forenzní analýzy. Izrael stále čeká na předání těl dvou mrtvých rukojmích - jednoho izraelského občana a jednoho thajského občana.
Příslušníci Hamásu pátrají v Pásmu Gazy po tělech izraelských rukojmích. (28....

Příslušníci Hamásu pátrají v Pásmu Gazy po tělech izraelských rukojmích. (28. října 2025) | foto: AP

Příslušníci Hamásu pátrají v Pásmu Gazy po tělech izraelských rukojmích. (28....
Příslušníci Hamásu pátrají v Pásmu Gazy po tělech izraelských rukojmích. (28....
Příslušníci Hamásu pátrají v Pásmu Gazy po tělech izraelských rukojmích. (28....
Příslušníci Hamásu pátrají v Pásmu Gazy po tělech izraelských rukojmích. (28....
11 fotografií

Teroristické hnutí Hamás prostřednictvím Mezinárodního červeného kříže předalo v úterý Izraeli pozůstatky, o kterých tvrdilo, že patří jednomu ze dvou zbývajících mrtvých rukojmích. Konkrétní identitu Hamás nesdělil. Po předání Izrael obvykle provádí analýzy, aby potvrdil identitu pozůstatků. Izraelské forenzní analýzy už několikrát v minulosti ukázaly, že předané tělo či jeho části nepatří rukojmím.

Tsunami odchodů. Izraelci masivně opouštějí zemi, míří i do Česka

V Pásmu Gazy vstoupilo 10. října v platnost příměří, které zastavilo vojenskou operaci izraelské armády proti Hamásu. Hamás v rámci amerického mírového plánu, k jehož schválení přispěly jako zprostředkovatelé i Katar a Egypt, propustil v říjnu posledních 20 žijících rukojmích z Pásma Gazy výměnou za téměř 2000 Palestinců vězněných či zadržovaných v Izraeli.

Hnutí se také zavázalo vydat 28 těl mrtvých rukojmích, zatím jich předalo 26. Podle dohody má Izrael za každého mrtvého izraelského rukojmího vracet těla 15 Palestinců.

Válka v Gaze vypukla v říjnu 2023 poté, co teroristé Hamásu při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli jako rukojmí. Izrael v reakci zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamásem, zabila více než 70 tisíc Palestinců.

Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté. Od počátku současného příměří bylo při izraelských útocích podle ministerstva zabito 356 Palestinců.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Andrej Babiš...

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi Andreji Babišovi QR kód, po jehož načtení by podle něj Babiš mohl vrátit státu miliardy za neoprávněné...

Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na mimořádné schůzi Sněmovny rozplakal, když...

S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému pultu ve Sněmovně předseda ANO Andrej Babiš. „Toustový chléb jsem vám nepřinesl,“ řekl Babiš,...

Při požáru fritézy ve firmě se zranily dvě kuchařky, škoda je pět milionů

Následky požáru fritézy ve firemní kuchyni v Mohelnici na Šumpersku. (3....

Hasiči ve středu ráno likvidovali požár v kuchyni jedné z firem v průmyslovém areálu v Mohelnici na Šumpersku. Zranily se dvě kuchařky, které se snažily hořící fritézu uhasit ještě před příjezdem...

3. prosince 2025  7:57

Pozůstatky, které Hamás předal Izraeli, nepatří podle forenzní analýzy rukojmím

Příslušníci Hamásu pátrají v Pásmu Gazy po tělech izraelských rukojmích. (28....

Pozůstatky předané Izraeli v úterý z Pásma Gazy nepatří rukojmím. Ve středu to uvedl úřad izraelského premiéra na základě výsledků forenzní analýzy. Izrael stále čeká na předání těl dvou mrtvých...

3. prosince 2025  7:51

Mýval v obchodě rozbil a rozházel lahve s alkoholem. Našli ho, jak opici vyspává na toaletě

Do obchodu s alkoholem v americké Virginii vtrhl mýval, který rozbil několik...

Do prodejny s alkoholickými nápoji v americkém státu Virginie se minulý víkend vloupal mýval severní, který mezi regály napáchal spoušť a pak v opojení usnul na toaletě.

3. prosince 2025  7:10

Konec dovozu plynu z Ruska do podzimu roku 2027, oznámila plán Rada EU

ilustrační snímek

Rada Evropské unie, která zastupuje členské státy, se dohodla s Evropským parlamentem na ukončení dovozu plynu z Ruska do podzimu 2027. Rada to oznámila v tiskové zprávě, kterou sdílela na sociální...

3. prosince 2025  6:43

Leoš Mareš nevysílá Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

3. prosince 2025  6:21

Čína po 30 letech opět zavede DPH na kondomy, chce zvýšit porodnost

Čínský pár s dítětem (9. června 2015)

Čína po více než 30 letech opět zavede daň z přidané hodnoty (DPH) na antikoncepční přípravky a pomůcky, včetně kondomů. Peking se tak snaží reagovat na propad porodnosti, který podle expertů...

3. prosince 2025  6:15

Vláda posoudí plán nové koalice nezvýšit odvody na sociální pojištění OSVČ

Premiér Petr Fiala a ministr financí Zbyněk Stanjura přichází na jednání...

Končící vláda Petra Fialy posoudí návrh poslanců nové koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, kteří chtějí zastavit zvyšování minimálního vyměřovacího základu osob samostatně výdělečně činných u...

3. prosince 2025  5:48

Dva roky čekání na Five Guys v Praze. Proč lidi šílí a čím jsou tak výjimeční?

Five Guys

Americký řetězec rychlého občerstvení Five Guys si vydobyl takřka kultovní postavení. Především mladí zákazníci básní o jejich hamburgerech, které mohli ochutnat ve Vídni, Londýně či Madridu. První...

3. prosince 2025

Liška si hraje s míčkem jako pes. Mohli by z nich být noví mazlíčci?

Roztomilé liščí mládě si samo hraje s míčkem na kopečku

Na videu, které na TikToku nasbíralo přes milion zhlédnutí, si liška kutálí míček ze svahu a s nadšením ho pronásleduje. Pohybem připomíná psa při hře na aport. K tomu, že by se z lišek mohl stát...

3. prosince 2025

Laserová liposukce není jen o tuku. Pomáhá i s pevnější kůží

Ve spolupráci
YES VISAGE

Ve snaze o postavu snů se často setkáváme s přirozenými limity: navzdory zdravému životnímu stylu a pravidelnému pohybu se některé tukové polštářky na těle tvrdohlavě drží. Tyto lokalizované oblasti...

3. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jak zařídit malý dětský pokoj pro dvě děti v paneláku?

Ve spolupráci
Ve vyhledávači nábytku FAVI si zaručeně každý vybere.

Panelákový byt je synonymem pro neustálý boj o prostor – a pokoj pro dvě děti v paneláku, to už je skutečná designová maturita. Když se na necelých 12 až 15 metrech čtverečních musí potkat prostor na...

3. prosince 2025

Witkoff jednal s Putinem. Konec války není o nic blíž, nenašel se kompromis o území

Americký zmocněnec Steve Witkoff jednal v Moskvě s ruským vládcem Vladimirem...

Úterní jednání amerického zmocněnce Stevea Witkoffa s ruským vládcem Vladimirem Putinem o možném ukončení války na Ukrajině po téměř pěti hodinách skončilo. Rusko a USA se nijak nepřiblížily ani...

2. prosince 2025  15:56,  aktualizováno  3. 12.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.