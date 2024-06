Detaily operace Arnon. Izrael osvobodil unesené, svět se zlobí

Je to zázrak. To je v Izraeli nejčastěji slyšet poté, co izraelská armáda v Gaze osvobodila čtyři unesené. Tři muže a pětadvacetiletou Nou Argamaniovou. Naposledy ji její rodina mohla vidět na videu pořízeném Palestinci ze 7. října, jak ji plačící odvážejí na motorce do Gazy.

V Gaze je stále asi 120 lidí včetně dětí a seniorů, kteří byli uneseni z území Izraele. Podle prvních zpráv, které se dostaly k izraelské veřejnosti, nebyla Noa unesena přímo Hamásem, ale civilisty poté, co se v Gaze rozkřikla zpráva, že bezpečnostní bariéra do Izraele byla proražena a je příležitost přijít a vzít si, co se zamane.