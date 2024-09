Sirény a útěk do krytu. Jak se žije a pracuje pod salvami raket Hizballáhu

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Od spolupracovnice MF DNES v Izraeli - Urimu je asi osmdesát let. Od loňského října každé varování sirén přečkal se svou ženou Hilou na chodbě. Ze třetího patra do krytu v podzemí to mají daleko. Ale v pondělí večer navzdory svému věku po schodech běželi. Měli na to minutu. Válka vtrhla i do Haify, průmyslového centra Izraele.