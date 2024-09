Generální stávka v Izraeli. Odboráři chtějí příměří v Gaze a propuštění rukojmí

Mezinárodní letiště u Tel Avivu se ke stávce připojí na dvě hodiny, přílety to neovlivní, píše server The Times of Israel.

První generální stávku od začátku války v Pásmu Gazy, kterou spustil teroristický útok Hamásu na Izrael 7. října, svolaly odbory, aby podpořily rodiny rukojmích. Ty už řadu měsíců viní izraelskou vládu, že nedělá dost pro záchranu jejich blízkých ze zajetí palestinských ozbrojenců. Odbory stávku svolaly poté, co izraelská armáda o víkendu našla v Pásmu Gazy těla šesti rukojmích, zastřelených zřejmě krátce před jejich nalezením.

V neděli se také v Izraeli konal největší protest proti tamní vládě za více než rok. Jen v Tel Avivu se ho účastnilo na 300 000 lidí a asi 200 000 Izraelců vyšlo do ulic demonstrovat v dalších městech včetně Jeruzaléma.

Pondělní stávka zasáhne mimo jiné dopravu, zdravotnictví či bankovní sektor, připojí se také školy, které zkrátí vyučování jen na dopoledne. Protest se dotkne i největšího mezinárodního letiště v zemi, kam má podle letového plánu dnes dorazit i několik spojů z Česka. Letiště bude podle izraelských médií uzavřené od 8:00 místního času (7:00 SELČ).

Izraelský ministr financí Becalel Smotrič vyzval generální prokurátorku Gali Baharavovou-Miaraovou, aby proti stávce podala stížnost k soudu. Podle Smotriče je stávka nelegální a poškodí ekonomiku.

Ozbrojenci Hamásu a jejich spojenci loni 7. října v izraelském pohraničí pozabíjeli na 1 200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Během dosud jediného příměří v této válce koncem listopadu Hamás propustil 105 rukojmích a Izrael pustil na svobodu 240 palestinských vězňů. Čtyři unesené propustil Hamás už před příměřím.

Izraelská armáda zachránila dosud osm živých rukojmích a přivezla do Izraele těla 37 zemřelých či zabitých unesených, včetně tří, které na útěku od jejich věznitelů omylem zabili izraelští vojáci.

Nyní v Gaze zůstává 97 z 251 unesených 7. října, z toho nejméně 33 je podle izraelské armády mrtvých.

Izraelská odvetná ofenziva si v Pásmu Gazy od října podle nedělního oznámení úřadů spravovaných Hamásem vyžádala životy nejméně 40 tisíc Palestinců, většinou civilistů. Velká část pásma byla srovnána se zemí a drtivá většina z 2,3 milionu obyvatel přežívá ve velmi těžkých podmínkách mimo své domovy.