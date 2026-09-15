Dokument, jehož název je hebrejským akronymem pro vedlejší škody, se zabývá způsobem, jakým izraelská armáda (IDF) vybírá cíle v Pásmu Gazy. V koprodukci s britským deníkem The Guardian film staví na výpovědích 24 anonymních izraelských vojáků a zpravodajců.
Členové armády v něm popisují údajné využívání umělé inteligence při výběru cílů a schvalování úderů s vysokým počtem civilních obětí. Režiséři Juval Abraham a Rachel Szorová si sice na filmovém festivalu v Benátkách poslechli pětadvacetiminutový potlesk vestoje a získali Zvláštní cenu poroty, ale u izraelských politiků a IDF dost narazili.
Kritika je v demokratické společnosti legitimní, ale je propastný rozdíl mezi ní a špiněním dobrého jména našich vojáků za účelem sklízení potlesku na festivalech v zahraničí.