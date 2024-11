Umožněte navýšení humanitární pomoci v Gaze, vyzval Blinken Izrael

Blinken podle svého mluvčího Matthewa Millera znovu ujistil Galanta o americkém závazku ohledně zajištění bezpečnosti Izraele před hrozbami ze strany Íránu a Teheránem podporovaných skupin. Ministři spolu ale jednali také o tristních humanitárních podmínkách v Gaze.

„Ministr zhodnotil opatření, která Izrael doposud přijal, a vyzval k dalším krokům s cílem podstatně zvýšit a udržet humanitární pomoc - včetně potravin, léků a dalších nezbytných dodávek - pro civilní obyvatele na celém území Gazy,“ uvedl Miller.

V polovině října americký ministr obrany Lloyd Austin a šéf diplomacie Blinken vyzvali izraelské představitele, aby podnikli kroky k urychlenému zlepšení humanitární situace v Pásmu Gazy.

V dopise podle agentury Reuters oba američtí politici uvedli, že Izrael musí podniknout kroky ke zlepšení humanitární situace do 30 dnů, jinak by USA mohly omezit vojenskou pomoc zemi. Zmínili opatření jako vytvoření pauz v bojích pro humanitární dodávky či vpuštění do Gazy alespoň 350 nákladních vozů s pomocí denně.

Miller podle agentury AP poznamenal, že Izraeli do vypršení lhůty zbývá ještě zhruba devět dní, ale že dosavadní pokrok je nedostatečný. „K dnešnímu dni se situace výrazně nezměnila. Zaznamenali jsme nárůst v některých oblastech. Ale když se podíváte na stanovená doporučení v dopise, ta splněna nebyla,“ dodal mluvčí americké diplomacie.

Izrael v říjnu omezil množství humanitární pomoci, které pouští do Pásma Gazy, v průměru na 30 kamionů denně, prohlásil v pondělí šéf Úřadu pro palestinské uprchlíky (UNRWA) Philippe Lazzarini a upozornil, že to je nejméně od začátku 13 měsíců trvající války. Izrael popírá, že by objem pomoci záměrně omezoval.

Mimoto Izrael oficiálně informoval OSN, že ukončuje spolupráci s UNRWA, který viní mimo jiné ze zaměstnávání členů teroristického hnutí Hamás včetně lidí, kteří se přímo podíleli na útoku proti Izraeli z loňského 7. října. Agentura některé zaměstnance propustila a posílila vnitřní mechanismus, aby zaručila svou neutralitu. Úřad hraje klíčovou roli v zajišťování distribuce pomoci či chodu zdravotnických zařízení v ničivé válce, kterou vede Izrael v Pásmu Gazy proti Hamásu v odvetě za jeho teroristický útok na jižní Izrael.

Reuters s odkazem na dostupné izraelské statistiky potvrdil, že objem humanitární pomoci vpuštěný do Gazy minulý měsíc zůstal na nejnižší úrovni od loňského října. Izrael na začátku letošního října zahájil na severu Pásma Gazy novou rozsáhlou pozemní ofenzivu s cílem zabránit přeskupení sil Hamási a téměř na dva týdny zcela pozastavil přísun humanitární pomoci do této oblasti.