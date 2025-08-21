Netanjahu chce jednat o konci války. Izraelská armáda už je na předměstí Gazy

  20:14aktualizováno  20:58
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil zahájit jednání o propuštění rukojmích a o ukončení války v Pásmu Gazy. Jedná se zřejmě o reakci na návrh dohody o příměří, se kterým souhlasilo teroristické hnutí Hamás v pondělí. Tento návrh však počítá s propuštěním jen části rukojmích a s přerušením bojů na šedesát dní. Izraelská armáda nyní působí v okrajových částech města Gazy, jež se chystá obsadit.

„Nařídil jsme okamžitě zahájit jednání o propuštění všech rukojmích a o ukončení války za podmínek přijatelných pro Izrael,“ uvedl Netanjahu v oficiálním videu. Řekl také, že se chystá schválit vojenskou operaci, jejímž cílem bude obsazení města Gaza.

Egyptští a katarští diplomaté, kteří připravili návrh, se kterým Hamás souhlasil, tvrdí, že dokument se velmi podobá návrhu amerického vyslance Stevea Witkoffa. S ním Izrael souhlasil před krachem nepřímých jednání v červenci. Na začátku srpna pak izraelský bezpečnostní kabinet schválil plán obsazení města Gaza, což vyvolalo silnou mezinárodní kritiku.

Návrh schválený Hamásem počítá s propuštěním zhruba poloviny z pěti desítek rukojmích držených v Pásmu Gazy, a se zastavením bojů na šedesát dnů. Izraelští představitelé však nyní požadují více – propuštění všech rukojmích najednou a konec války v souladu s izraelskými prioritami, mezi kterými je odzbrojení Hamásu a kontrola nad celkovou bezpečnostní situací v Pásmu Gazy ze strany Izraele. Vyplývá to z jejich předchozích výroků.

Izrael zahájil plánovanou ofenzivu do Gazy. Nařídil povolat 60 tisíc záložníků

Izraelská armáda nyní působí v okrajových částech města Gazy, které se chystá obsadit. Ve čtvrtek to řekl náčelník generálního štábu armády Ejal Zamir. Podle agentur armáda začala kontaktovat nemocnice a mezinárodní organizace působící v Gaze, aby se přichystaly na evakuaci mimo město.

Podle plánu, které zmiňují média, armáda umožní obyvatelům města Gaza před vojenskou ofenzivou odejít. Agentury informují také o izraelském ostřelování některých okrajových čtvrtí města, kde se nachází mnoho stovek tisíc lidí.

„Už máme síly, které působí v okrajových částech města, a další síly se připojí později,“ řekl Zamir, který navštívil izraelské jednotky v Pásmu Gazy. Podle něj jsou válečné cíle Izraele stále stejné – osvobodit rukojmí a porazit Hamás. Ten podle Zamira už výrazně zeslábl. „Z teroristické armády, kterou jsme zažili 7. října (2023), se stal guerillovou organizací,“ podotkl izraelský generál.

V Izraeli protestovaly statisíce lidí, žádají návrat rukojmích a konec bojů

Netanjahu ve středu oznámil, že armádě nařídil, aby zkrátila čas na přípravu obsazení města Gazy, které izraelský premiér považuje za poslední velkou baštu Hamásu. Plán na obsazení města, který izraelský bezpečnostní kabinet schválil minulý týden, vyvolal mezinárodní kritiku i obavy části izraelské veřejnosti. Očekává se, že vláda plán na obsazení Gazy definitivně schválí.

Ministerstvo zdravotnictví v Pásmu Gazy, kontrolované Hamásem, odmítlo opatření, které by podle něj dále oslabilo zdravotnické služby na místě. Evakuace by podle úřadu „odebrala více než milionu lidí právo na lékařskou péči a vystavila okamžitému nebezpečí život obyvatel, pacientů a zraněných“. Agentury OSN a nevládní organizace ministerstvo vyzvalo, aby jednaly na ochranu zdravotnického systému v Pásmu Gazy.

V Pásmu Gazy od začátku války v říjnu 2023 zemřelo podle úřadů kontrolovaných Hamásem přes 62 tisíc lidí. Válku vyvolal teroristický útok Hamásu na izraelské území v okolí Pásma Gazy. Zavražděno při něm bylo podle izraelských úřadů na 1 200 lidí.

